[ТЕСТ]: Угадайте советский фильм по кадру со страстным поцелуем

"Машину разбил, квартиру продал": Селин рассказал о судьбе живущего в Грузии сына

Сергей Селин стал участником международного кинофестиваля "Антарес", который проходил в Сочи. Поклонники любимому "Анатолию Дукалису" не давали прохода – кажется, актер был самым популярным гостем форума на Черноморском побережье. Но корреспондент "Дни.ру" смог пробиться сквозь желающих сделать фотографию с кумиром и задать ему несколько вопросов. "Мои дети долго не понимали, почему все хотят со мной сфотографироваться, – рассказал актер.