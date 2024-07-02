Борющемуся с раком Отару Кушанашвили предстоит перенести две операции

Известный журналист Отар Кушанашвили оказался в больнице, где ему был поставлен тяжелый диагноз. Впереди у него две операции, включая удаление раковой опухоли кишечника.



Сейчас врачи делают все возможное, чтобы подготовить его к этим сложным процедурам после перитонита. По словам источника из близкого окружения, Отар все еще находится в неудовлетворительном состоянии, но сохраняет боевой дух. Он шутит, не падает духом, старается есть и пить, иногда даже может самостоятельно садиться, хотя быстро устает.

Близкие регулярно навещают Отара в больнице. Недавно он попросил принести ему ноутбук, чтобы не пропустить игру сборной Грузии на чемпионате Европы. Поддержка от пользователей интернета также не оставляет его без внимания.

Многие выражают слова поддержки и надежды на выздоровление журналиста. Сам Отар Шалвович предпочитает не комментировать свое состояние публично, но его близкие и поклонники выражают ему свою любовь и поддержку.

Это уже не первый раз, когда здоровье Отара становится предметом обсуждения. В прошлом году появилась информация о инфаркте журналиста, которую он тогда опроверг. Шоумен всегда был энергичным и боевым человеком, готовым преодолевать любые трудности.

Несмотря на сложности, Отар Кушанашвили продолжает бороться и не теряет боевого духа. Его оптимизм и желание жить вдохновляют окружающих, а их поддержка и молитвы помогают ему преодолевать трудности.