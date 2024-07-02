"Начинаю куролесить с семи утра": чем 82-летний Шакуров занимался на курорте

Сергей Шакуров стал участником первого Международного кинофестиваля "Антарес", который завершился в Сочи. С Народным артистом России встретился корреспондент "Дни.ру".



"В Сочи я успел сделать заплыв в море, – признался актер. – Собственно, ради этой возможности и согласился участвовать в фестивале. Я очень люблю плавать – встаю в семь утра, когда никого нет на пляже, и начинаю куролесить на воде. И холодная вода меня не смущает – 16 градусов по Цельсию для меня очень комфортно".



А вот в Москве Сергею Шакурову отдыхать не удается. "Там я только работаю – у меня три спектакля, концерты, съемки, – признался артист. – Там у меня отпусков нет уже много лет. Несколько десятилетий! Я вообще отпуск не люблю, потому что с ума схожу от отдыха. Двух дней отдыха, как сейчас в Сочи, мне вполне достаточно. А завтра уже у меня спектакль в "Современнике" - знаменитый "Папа".

У Шакурова есть трое взрослых детей от разных браков – 55-летнией Иван, 38-летняя Ольга и 20-летний Марат. Подарили они знаменитому актеру и внуков. У сына Ивана от первого брака растут две дочери – Елена и Мари. Дочь Ольга родила Анастасию и Михаила. "Внуки уже взрослые и все разъехались по разным странам – собрать их нет возможности", – признался Сергей Каюмович.