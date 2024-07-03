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Среда 3 июля

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"Машину разбил, квартиру продал": Селин рассказал о судьбе живущего в Грузии сына

"Машину разбил, квартиру продал": Селин рассказал о судьбе живущего в Грузии сына
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Сергей Селин стал участником международного кинофестиваля "Антарес", который проходил в Сочи. Поклонники любимому "Анатолию Дукалису" не давали прохода – кажется, актер был самым популярным гостем форума на Черноморском побережье. Но корреспондент "Дни.ру" смог пробиться сквозь желающих сделать фотографию с кумиром и задать ему несколько вопросов.

"Мои дети долго не понимали, почему все хотят со мной сфотографироваться, – рассказал актер. – И на вопрос: "Кем работает ваш папа?" они отвечали просто: "Папа работает папой". Для меня это было классное, емкое определение! Хотя им приходится непросто – постоянно на них по-особому смотрят, иначе к ним относятся. Когда моя Маша в пять лет пришла в детский сад, то сразу сказала: "Здравствуйте! Я – Маша Селина!" Никакого подтекста в эту фразу она не вкладывала – просто представилась. А воспитательницы решили, что Маша так хотела выделиться.

Младшие дети актера – 14-летяя Мария и 12-летний Макар – сегодня ходят в престижную питерскую школу с инженерным уклоном. А как сложилась судьба первенца Селина – 36-летнего Прохора? "Он про актерство никогда не думал, – говорит актер. – А заявил мне, что хочет стать поваром. Но я попросил его для начала получить диплом хорошего ВУЗа, а потом работать, кем захочет. И в итоге он по моему настоянию окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, факультет экономики и менеджмента. А в 33 года сообщил мне, что окончил годичные курсы шеф-поваров. Сегодня он с семьей живет в Грузии, у него в Тбилиси свой ресторан. Он не убежал от СВО, как многие думают, а уехал задолго до всей этой истории".

Фото: архив Эвелины Бледанс

Селин признается, что всегда баловал своих детей. "Мои дети проехали полмира – я считаю, что надо, – сообщил он. – Старшему сыну подарил огромную – в 120 "квадратов" – квартиру в новом доме на Черной речке. Сделал там прекрасный дизайнерский ремонт. Купил ему проектор и почти на всю стену экран. Оплатил учебу в ВУЗе. Подарил ему мощную спортивную машину на 18-летие. Я ему сказал: "Это все – твое. Что хочешь, то и делай". В итоге он машину – разбил, квартиру – продал… Хотя мажором никогда не был."

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3 июля 2024, 09:12
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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