"Женский хлам": Решетову затравили в Сети после скандала с мужем Алсу

Разъяренные фанаты Алсу на фоне развода певицы с бизнесменом Яном Абрамовым накинулись на предполагаемую разлучницу Анастасию Решетову.

Баталия развернулась в комментариях под постами экс-избранника Анастасии Решетовой, рэпера Тимати и его матери Симоны Юнусовой в популярной социальной сети. Неравнодушная публика переживает за сына артиста и модели — четырехлетнего Ратмира.

"Иметь маму-разлучницу — не очень-то круто!" — пишут поклонники Алсу.

Комментаторы советуют Решетовой поднять алименты на сына, чтобы не пришлось “побираться по богатым мужикам”. А кто-то даже предлагает Тимати отправить сына на ДНК-тест.

Фанаты Алсу не стесняются в выражениях. Решетову называют “красной свиткой” и “женщиной с низким соцстатусом”. Многим пользователям интересно мнение матери Тимати, с которой у Решетовой не складывались отношения:

"Симона Яковлевна, что думаете про женский хлам, который уводит мужчин из семьи? Дважды хлам!" — возмущаются подписчики.

Впрочем, у модели есть и защитники, утверждающие, что к разведенной женщине всегда липнут грязь и сплетни.

Конфликт Анастасии Решетовой и Алсу начался на фоне развода певицы с бизнесменом Яном Абрамовым, которого заподозрили в продолжительной связи с бывшей Тимати. Решетова попыталась откреститься от ситуации, однако Алсу заявила, что модель врет, и назвала ее "девушкой с низким социальным статусом".