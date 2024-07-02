После слухов о свадьбе Лазареву пришлось сделать заявление: уже три года

Долгожданный отдых Сергея Лазарева на море оказался испорчен – артист срочно вышел на связь, чтобы сделать публичное заявление.

Прямо сейчас Сергей Лазарев проводит время с сыном и дочкой в Турции. Еще совсем недавно певец учил наследников наслаждаться отдыхом без гаджетов, но сегодня ему самому пришлось схватиться за телефон.

Лазарева привела в бешенство новость о собственной свадьбе, которую опубликовало сразу несколько пабликов. Информация сопровождалась фотографией, на которой было отчетливо видно кольцо на безымянном пальце артиста. Многие поклонники не заметили подвоха и начали поздравлять кумира с радостным событием.

Однако вскоре выяснилось, что радоваться нечему. Предполагаемая свадьба оказалась очередным фейком о личной жизни артиста. На этот раз Лазарев не сдержался и выложил гневный пост, в котором нецензурно выругался и обозвал распространивших сплетню журналистов идиотами на букву "м". Экс-солисту Smash!! пришлось сделать заявление и представить фотографию с кольцом и в обнимку с девушкой. Он пояснил, что это всего лишь кадр из клипа "Снег в Океане", который "гуляет" по Сети уже три года.

Лазарев призвал фанатов не верить тому, что пишут о нем в заголовках. "Меня уже в некоторых пабликах похоронили пару раз! Это прям намеренная акция против!" — посетовал артист, уставший от сплетен и раздутых скандалов вокруг своей персоны.

В отличие от многих звезд, Сергей Лазарев предпочитает не распространяться о своих романах. Официально певец выходил в свет только с экс-возлюбленной Лерой Кудрявцевой. Сегодня артист в одиночку воспитывает двоих детей – сына Никиту и дочь Аню, для которых старается быть самым лучшим отцом.