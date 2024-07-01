Такое стоило бы скрыть: Боня выдала свой самый сокровенный секрет

Телеведущая Виктория Боня честно ответила на провокационный вопрос подписчиков.



Звезда решила устроить поклонникам “день вопросиков” и была вынуждена рассказать о самом сокровенном. Один из пользователей соцсети бесцеремонно поинтересовался, когда и где у Бони последний раз был секс. Однако дива не растерялась и выдала один из самых сокровенных секретов.

По признанию Виктории, последняя близость случилась у нее полгода назад во время путешествия по Перу. Как считают многие женщины, такое стоило бы скрыть, поскольку интимной близость не должна касаться посторонних, на то она и интимная, но Боня, очевидно, хочет быть предельно откровенна с публикой.

Напомним, в феврале этого года модель рассталась с бизнесменом Русланом Гасановым, который младше ее на 14 лет. Телезвезда признавалась, что ради молодого бойфренда решилась на пластику, чтобы на его фоне не выглядеть “старухой”. Однако отношения это не спасло — Виктория устала от постоянного контроля и ревности своего возлюбленного. С тех пор личную жизнь Боня держит в секрете.

Кстати, в вопросе воздержания Виктория Боня пока не может составить конкуренцию еще одной звезде Ольге Бузовой. В апреле поющая телеведущая прошла проверку на детекторе лжи и призналась, что не вступала в интимные отношения уже три года.