Королева – подешевле, Пегова – подороже / любимые цветы российских звезд / сравниваем предпочтения знаменитых женщин РФ

8 марта принято радовать женщин красивыми букетами. "Дни.ру" выясняли, какие цветы предпочитают представительницы российского шоу-бизнеса.

Цветы символизируют красоту, нежность, поэтому подарить цветы на 8 марта – это замечательный способ выразить свою любовь и уважение к женщинам. Некоторые предпочитают нежные и романтичные композиции с пастельными оттенками и мягкими цветами, такими как пионы, розы или лаванда. Другие могут быть в восторге от ярких и красочных букетов с сочными оттенками и необычными цветами, такими как тюльпаны, герберы или орхидеи. "Дни.ру" выяснили, какие любимые цветы российский звезд.

Ирина Пегова

Популярная актриса в преддверии 8 марта написала отдельный пост, в котором рассказала о своих цветочных предпочтениях. Как оказалось, любимые цветы звезды – пионы. Однако ее могут порадовать и розы пионовидные, и тюльпаны лохматые, и и розы разных цветов.

Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Виктория Боня

Как известно, известная модель часто получает цветы от поклонников. Однако угодить ей не так уж и просто. Артистка любит по-настоящему необычные цветы – гортензии. Они символизируют благородство, привязанность, изобилие и благополучие.

Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Наташа Королева

Исполнительница хита "Серые глаза" в отличие от двух предыдущих звезд предпочитает цветы подешевле. Многие считают, что звезда любит желтые тюльпаны. Однако ее любимые цветы – ромашки.

Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Анастасия Волочкова

Прима балерина предпочитает шикарные букет белых роз. Многие это знают, поэтому после своих выступлений Анастасия Волочкова всегда выходит с охапками роз. Белые розы обычно ассоциируются с чистотой, невинностью, нежностью и искренностью.

Анастасия Волочкова. Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Мария Аронова

Звезда фильма "Лед" тоже любит, когда мужчины и поклонники преподносят ей цветы. Для того, чтобы ей угодить достаточно купить букет лилий. Они часто ассоциируются с женственностью, чувственностью и элегантностью. Однако также Марии Ароновой нравятся композиции с использованием экзотических растений, необычной формы и исполнения.