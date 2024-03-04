Не тюльпанами едиными: пять оригинальных букетов для самой любимой женщины / Подари ей настоящий праздник / Цветы на 8 марта
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Чем удивить свою даму сердца с наступлением весны? Конечно же, красивым букетом. Выбирайте на ваш вкус.
Первый месяц весны — отличный повод почаще радовать свою вторую половинку красивыми букетами. В это время в цветочные магазины поступает большее разнообразие букетов. Да и повод есть — наступающий праздник 8 Марта. А может быть, вы готовы дарить цветы без повода? Предлагаем вам несколько вариантов букетов, которые выглядят оригинально и впечатляюще.
1. Букет из ранункулюсов и мимозы
2. Букет из французских синих роз
3. Букет из тюльпанов и прунуса
4. Букет из белых роз и розовых пионов
Сочетание этих цветов подчеркнет ваши нежные чувства к своей любимой женщине. Некую строгость и колкость роз смягчит теплый и душевный пион. Такой букет не оставит равнодушной ту, которая его получит.