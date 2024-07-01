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Понедельник 1 июля

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Сложный тест для истинных знатоков кино СССР: угадай фильм по сценаристам

Сложный тест для истинных знатоков кино СССР: угадай фильм по сценаристам
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Угадайте советский фильм по его сценаристам и проверьте с помощью нашего теста, насколько хорошо вы знаете классику отечественного кино!

Советское кино оставило неизгладимый след в истории мирового кинематографа. Фильмы, созданные в Советском Союзе, до сих пор вызывают интерес и восхищение у зрителей разных поколений. Они известны не только своими актерами и режиссерами, но и талантливыми сценаристами, чьи работы стали основой для этих великих произведений. Предлагаем вам проверить свои знания и вспомнить любимые фильмы, угадав их по именам сценаристов. В данном тесте вам предстоит ответить на 14 вопросов, а после – проверить себя, взглянув на правильные ответы. Удачи!

1. Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков

– а) "Ирония судьбы, или С легким паром!"
– б) "Белое солнце пустыни"
– в) "Москва слезам не верит"
– г) "Афоня"

2. Александр Володин

– а) "Осенний марафон"
– б) "Служебный роман"
– в) "Карнавальная ночь"
– г) "Девчата"

3. Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов

– а) "Гараж"
– б) "Мимино"
– в) "Иван Васильевич меняет профессию"
– г) "Служебный роман"

4. Владимир Богомолов и Михаил Папава
– а) "Зеркало"
– б) "Андрей Рублев"
– в) "Солярис"
– г) "Иваново детство"

5. Илья Ильф и Валентин Катаев
– а) "Цирк"
– б) "Весна"
– в) "Волга-Волга"
– г) "Кубанские казаки"

6. Валентин Ежов и Григорий Чухрай

– а) "Баллада о солдате"
– б) "Чистое небо"
– в) "Судьба человека"
– г) "Летят журавли"

7. Борис Васильев и Станислав Ростоцкий

– а) "А зори здесь тихие"
– б) "Доживем до понедельника"
– в) "Белый Бим Черное ухо"
– г) "Они сражались за Родину"

8. Алексей Герман и Эдуард Володарский

– а) "Проверка на дорогах"
– б) "Мой друг Иван Лапшин"
– в) "Хрусталев, машину!"
– г) "Двадцать дней без войны"

9. Фридрих Горенштейн и Андрей Тарковский

– а) "Сталкер"
– б) "Зеркало"
– в) "Солярис"
– г) "Ностальгия"

10. Георгий Данелия и Резо Габриадзе

– а) "Мимино"
– б) "Кин-дза-дза!"
– в) "Осенний марафон"
– г) "Не горюй!"

11. Григорий Горин
– а) "Тот самый Мюнхгаузен"
– б) "Д'Артаньян и три мушкетера"
– в) "Собачье сердце"
– г) "Гостья из будущего"

12. Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов
– а) "Берегись автомобиля"
– б) "Карнавальная ночь"
– в) "Гараж"
– г) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

13. Владлен Бахнов и Леонид Гайдай
– а) "Волга-Волга"
– б) "Карнавальная ночь"
– в) "Иван Васильевич меняет профессию"
– г) "Свадьба в Малиновке"

14. Аркадий Вайнер и Георгий Вайнер
– а) "Место встречи изменить нельзя"
– б) "Тот самый Мюнхгаузен"
– в) "Асса"
– г) "Человек с бульвара Капуцинов"

Ответы:

1. б) "Белое солнце пустыни"
2. а) "Осенний марафон"
3. г) "Служебный роман"
4. г) "Иваново детство"
5. а) "Цирк"
6. а) "Баллада о солдате"
7. а) "А зори здесь тихие"
8. а) "Проверка на дорогах"
9. в) "Солярис"
10. б) "Кин-дза-дза!"
11. а) "Тот самый Мюнхгаузен"
12. а) "Берегись автомобиля"
13. в) "Иван Васильевич меняет профессию"
14. а) "Место встречи изменить нельзя"

Советское кино — это не только часть нашей культурной истории, но и источник вдохновения и мудрости. Делитесь результатами теста с друзьями и продолжайте открывать для себя мир великого кино!

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1 июля 2024, 17:01
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов!

Кадр из фильма &quot;Три плюс два&quot; (1963) // YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр из фильма &quot;Собачье сердце&quot; (1988) // YouTube / @5TVRussia
Кадр из фильма &quot;Приключения Электроника&quot; (1979) // YouTube / @OdesaFilmStudio
Кадр из фильма &quot;Он, она и дети&quot; (1986) // YouTube / @gtrftv

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