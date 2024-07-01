Сложный тест для истинных знатоков кино СССР: угадай фильм по сценаристам

Угадайте советский фильм по его сценаристам и проверьте с помощью нашего теста, насколько хорошо вы знаете классику отечественного кино!

Советское кино оставило неизгладимый след в истории мирового кинематографа. Фильмы, созданные в Советском Союзе, до сих пор вызывают интерес и восхищение у зрителей разных поколений. Они известны не только своими актерами и режиссерами, но и талантливыми сценаристами, чьи работы стали основой для этих великих произведений. Предлагаем вам проверить свои знания и вспомнить любимые фильмы, угадав их по именам сценаристов. В данном тесте вам предстоит ответить на 14 вопросов, а после – проверить себя, взглянув на правильные ответы. Удачи!

1. Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков

– а) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

– б) "Белое солнце пустыни"

– в) "Москва слезам не верит"

– г) "Афоня"





2. Александр Володин

– а) "Осенний марафон"

– б) "Служебный роман"

– в) "Карнавальная ночь"

– г) "Девчата"





3. Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов

– а) "Гараж"

– б) "Мимино"

– в) "Иван Васильевич меняет профессию"

– г) "Служебный роман"





4. Владимир Богомолов и Михаил Папава

– а) "Зеркало"

– б) "Андрей Рублев"

– в) "Солярис"

– г) "Иваново детство"





5. Илья Ильф и Валентин Катаев

– а) "Цирк"

– б) "Весна"

– в) "Волга-Волга"

– г) "Кубанские казаки"





6. Валентин Ежов и Григорий Чухрай

– а) "Баллада о солдате"

– б) "Чистое небо"

– в) "Судьба человека"

– г) "Летят журавли"





7. Борис Васильев и Станислав Ростоцкий

– а) "А зори здесь тихие"

– б) "Доживем до понедельника"

– в) "Белый Бим Черное ухо"

– г) "Они сражались за Родину"





8. Алексей Герман и Эдуард Володарский

– а) "Проверка на дорогах"

– б) "Мой друг Иван Лапшин"

– в) "Хрусталев, машину!"

– г) "Двадцать дней без войны"





9. Фридрих Горенштейн и Андрей Тарковский

– а) "Сталкер"

– б) "Зеркало"

– в) "Солярис"

– г) "Ностальгия"





10. Георгий Данелия и Резо Габриадзе

– а) "Мимино"

– б) "Кин-дза-дза!"

– в) "Осенний марафон"

– г) "Не горюй!"





11. Григорий Горин

– а) "Тот самый Мюнхгаузен"

– б) "Д'Артаньян и три мушкетера"

– в) "Собачье сердце"

– г) "Гостья из будущего"





12. Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов

– а) "Берегись автомобиля"

– б) "Карнавальная ночь"

– в) "Гараж"

– г) "Ирония судьбы, или С легким паром!"





13. Владлен Бахнов и Леонид Гайдай

– а) "Волга-Волга"

– б) "Карнавальная ночь"

– в) "Иван Васильевич меняет профессию"

– г) "Свадьба в Малиновке"





14. Аркадий Вайнер и Георгий Вайнер

– а) "Место встречи изменить нельзя"

– б) "Тот самый Мюнхгаузен"

– в) "Асса"

– г) "Человек с бульвара Капуцинов"





Ответы:

1. б) "Белое солнце пустыни"

2. а) "Осенний марафон"

3. г) "Служебный роман"

4. г) "Иваново детство"

5. а) "Цирк"

6. а) "Баллада о солдате"

7. а) "А зори здесь тихие"

8. а) "Проверка на дорогах"

9. в) "Солярис"

10. б) "Кин-дза-дза!"

11. а) "Тот самый Мюнхгаузен"

12. а) "Берегись автомобиля"



13. в) "Иван Васильевич меняет профессию"

14. а) "Место встречи изменить нельзя"





Советское кино — это не только часть нашей культурной истории, но и источник вдохновения и мудрости. Делитесь результатами теста с друзьями и продолжайте открывать для себя мир великого кино!