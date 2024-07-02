[ТЕСТ] для любителей покутить: угадайте советский фильм по кадру застолья

Борющемуся с раком Отару Кушанашвили предстоит перенести две операции

Известный журналист Отар Кушанашвили оказался в больнице, где ему был поставлен тяжелый диагноз. Впереди у него две операции, включая удаление раковой опухоли кишечника. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы подготовить его к этим сложным процедурам после перитонита.