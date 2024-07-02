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Вторник 2 июля

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Раскрыты новые детали скандального развода Алсу и Абрамова

Раскрыты новые детали скандального развода Алсу и Абрамова
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Певица Алсу решительна в своем намерении развестись с бизнесменом Яном Абрамовым, хотя тот предпринимал попытки сохранить брак.

О предстоящем разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно еще весной. Тогда же в светских кругах стали шептаться, что причиной разрыва стала неверность бизнесмена. В этом же контексте активно обсуждали слух о романе предпринимателя с моделью Анастасией Решетовой, а вскоре сама артистка намекнула, что экс-избранница Тимати причастна к разладу в семье.

Абрамов же, как известно, стремится избежать скандала во время неминуемого развода, поэтому якобы готов передать Алсу активы на 2,5 миллиарда рублей. По крайней мере, такая информация на днях появилась в Сети. Певица же заявила, что эти данные не соответствуют действительности. Она полагает, что, вбрасывая такую информацию в публичное пространство, супруг хочет спасти подмоченную репутацию.

"Врет", – недавно заявила Алсу, комментируя новость о щедром жесте Абрамова.

Но адвокат предпринимателя Денис Архипов настаивает: все это правда. Ян действительно готов пойти на все ради сохранения мира между ним и супругой. Более того, намерения бизнесмена о передачи активов отражены в нотариально заверенном документе, где есть подпись и Алсу. Таковы детали развода известной пары на данный момент.

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2 июля 2024, 18:38
Алсу. Фото: YouTube / @sobchak
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;

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