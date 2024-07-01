"Сильно недооценивала": Решетова сделала заявление на фоне обвинений в разводе Алсу

Модель Анастасия Решетова не молчит, пока публика рьяно осуждает ее за роман с мужем Алсу.

Еще весной стало известно о предстоящем разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ходил слух, что причиной разрыва стала неверность со стороны предпринимателя, в частности, его роман с Анастасией Решетовой, более известной как экс-избранница рэпера Тимати. Позже певица не раз косвенно подтвердила, что 28-летняя модель причастна к развалу брака.

В интернете ожидаемо начались рьяные осуждения поступка Решетовой, поэтому модель предусмотрительно ограничила возможность комментирования ее публикаций в популярной социальной сети. Анастасию быстро записали в разлучницы, но хранить молчание на фоне критики девушка не стала. Например, недавно она высказалась о своих ошибках.

В недавней публикации модель рассказала о влиянии "потока не всегда значимой информации" на ее тренировки. Мол, довольно легко лишиться концентрации, если постоянно отвлекаться на не требующие внимания события.

"Раньше я сильно недооценивала один ключевой момент в любом деле — это фокус", – написала Анастасия.

Скриншот публикации Анастасии Решетовой в запрещенной социальной сети.

Ранее Алсу заявила, что ее муж спасает подпорченную репутацию на фоне развода. Она опровергла информацию о том, что ее супруг готов заплатить ей несколько миллиардов рублей, чтобы сохранить хорошие отношения и избежать скандала. Слова артистки приводили "Дни.ру".