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Вторник 2 июля

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Невероятно! Изменившийся до неузнаваемости Галустян заставил народ ахнуть

Невероятно! Изменившийся до неузнаваемости Галустян заставил народ ахнуть
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Телеведущий и комик Михаил Галустян шокировал поклонников преображением.

Еще во время просмотра шоу "Сокровища императора" зрители обратили внимание на изменения во внешности 44-летнего Михаила Галустяна, однако их нельзя было назвать существенными. И только спустя время стало ясно, что во время съемок в Китае артист начал свой путь к обновленному себе.

Недавно Галустян опубликовал фотографию, сделанную во время съемок нового шоу в Колумбии. Запечатленный на ней телеведущий поверг интернет-пользователей в шок, ведь он изменился до неузнаваемости. Комик избавился от большого количества лишних килограммов и теперь выглядит стройным, подтянутым. Счастливая улыбка на лице Михаила говорит, что он очень комфортно ощущает себя с новой фигурой.

Отметившиеся в комментариях поклонники выразили восхищение преображением Михаила Галустяна. Они поддержали артиста в его стремлении к похудению и обретению мышечной массы. "Ах какой красавец", "Потрясающе, Михаил", "Выглядите классно", – написали фанаты под новой фотографией знаменитости.

Михаил Галустян. Фото: соцсети
Михаил Галустян. Фото: соцсети

Напомним, в настоящий момент в Колумбии проходят съемки нового реалити-шоу для канала ТНТ. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Кто оказался среди участников нового состязания, пока неизвестно. По слухам, в проекте принимает участие скандальная журналистка Алена Жигалова, более известная как Алена Блин.

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2 июля 2024, 21:51
Михаил Галустян. Фото: YouTube / @NadinStrelets
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Фоторепортаж

Самые смешные образы Галустяна

Поистине незабываемым образом Михаила стала потерявшаяся девочка Гадя Петрович Хренова. Помните? "А где твоя мама?" - "Не знаю". - "А как она выглядит?" - "Плохо".
Тренер-садист омского футбольного клуба "ГазМяс". "ГазМяс", "ГазМяс","ГазМяс". Мы мясо! Мы газ!"
До неприличия обаятельный таджик Равшан, он же Михаил Галустян, к вашим услугам. "Пирриф, насяльника!"
"Интеллигентный" молодой человек из Краснодара - Димон. "Славик, че-то я очкую".
Мало кто представлял Михаила в образе сказочного персонажа, но он прекрасно справился с ролью человечка с пропеллером в картине "Тот еще Карлосон".
Знаменитый на всю страну и за ее пределами турист из Нижнего Тагила Вован.
Человек в костюме панды в картине "Подарок с характером".
За этот печально-виноватый взгляд так и хочется "понять и простить" охранника Александра Родионовича Бородача.

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