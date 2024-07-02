Сложный [ТЕСТ] на знание советской эпохи: ответьте на 15 вопросов и проверьте себя

Советский Союз, существовавший с 1922 по 1991 год, был одной из крупнейших и самых влиятельных стран мира. За этот период произошло множество значимых событий, были совершены великие научные открытия и культурные достижения. В этом тесте мы предлагаем вам проверить свои знания о ключевых моментах истории СССР, его культуре, политике и жизни простых людей. Вопросы будут касаться различных аспектов советской эпохи, от первых лет революции до распада Союза.
Вопросы:
1. Кино
Какой фильм Андрея Тарковского был запрещён к показу в СССР до 1986 года?
– a) "Андрей Рублёв"
– b) "Сталкер"
– c) "Зеркало"
– d) "Солярис"
2. Политика
Кто из советских лидеров начал политику "перестройки"?
– a) Леонид Брежнев
– b) Юрий Андропов
– c) Михаил Горбачёв
– d) Константин Черненко
3. Образование
В каком году была введена обязательная семилетняя школа в СССР?
– a) 1933
– b) 1943
– c) 1958
– d) 1965
4. Литература
Какое произведение Александра Солженицына впервые было опубликовано на Западе и принесло ему мировую известность?
– a) "Архипелаг ГУЛАГ"
– b) "Один день Ивана Денисовича"
– c) "Раковый корпус"
– d) "В круге первом"
5. История
В каком году была подписана "Декларация о государственном суверенитете РСФСР"?
– a) 1989
– b) 1990
– c) 1991
– d) 1992
6. Наука
Какой советский учёный получил Нобелевскую премию по физике в 1978 году за открытие и исследование космических лучей?
– a) Пётр Капица
– b) Лев Ландау
– c) Игорь Тамм
– d) Пётр Черенков
7. Быт
Какой бытовой прибор был первым массово произведённым в СССР и стал символом советского быта?
– a) Холодильник "ЗИЛ"
– b) Пылесос "Чайка"
– c) Телевизор "Рекорд"
– d) Стиральная машина "Эврика"
8. Культура
Какой советский художник и скульптор создал монументальную скульптуру "Рабочий и колхозница"?
– a) Исаак Бродский
– b) Вера Мухина
– c) Александр Дейнека
– d) Евгений Вучетич
9. Спорт
В каком году сборная СССР по хоккею впервые выиграла Олимпийские игры?
– a) 1956
– b) 1964
– c) 1972
– d) 1980
10. Экономика
Как называлась экономическая реформа, проведённая в СССР в 1965 году, направленная на децентрализацию управления экономикой?
– a) Новая экономическая политика (НЭП)
– b) Косыгинская реформа
– c) Пятилетка
– d) Перестройка
11. Музыка
Какая советская рок-группа выпустила альбом "45" в 1982 году, ставший культовым среди молодежи?
– a) Машина времени
– b) Аквариум
– c) Кино
– d) Алиса
12. Военная история
Какой город был осаждён немецкими войсками в течение 872 дней во время Великой Отечественной войны?
– a) Москва
– b) Сталинград
– c) Ленинград
– d) Киев
13. Архитектура
Какой архитектор спроектировал здание МГУ на Воробьевых горах, одно из самых известных зданий сталинского ампира?
– a) Алексей Щусев
– b) Лев Руднев
– c) Константин Мельников
– d) Борис Иофан
14. Космос
Как назывался первый человекопосещаемый космический аппарат, на котором Юрий Гагарин совершил свой полет?
– a) Союз
– b) Восток-1
– c) Прогресс
– d) Мир
15. Общественная жизнь
Вопрос: Как называлась система лагерей для политических заключённых и иных репрессированных лиц в СССР?
– a) ГУЛАГ
– b) НКВД
– c) КГБ
– d) СМЕРШ
Ответы:
1-a; 2-c; 3-a; 4-b; 5-b; 6-a; 7-a; 8-b; 9-a; 10-b; 11-c; 12-c; 13-d; 14-b; 15-a.
Независимо от того, на сколько вопросов вы ответили правильно, мы надеемся, что этот тест помог вам освежить знания и узнать что-то новое о советской эпохе. Советский Союз был многогранной страной, оставившей неизгладимый след в мировой истории. Спасибо за участие и продолжайте изучать историю!