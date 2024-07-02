Плакала и ловила панические атаки: Седокова пострадала из-за жесткой травли

Участие в шоу "Выжить в Дубае" стало для Анны Седоковой настоящим испытанием. Об этом она откровенно рассказала своим поклонникам.



Певица и экс-солистка "ВИА Гры" призналась, что съемки в ОАЭ принесли ей не только стресс, но и серьезные психологические травмы из-за травли со стороны других участников. Седокова покинула шоу на первой неделе участия из-за конфликтов с коллегами.

Ее обвинили в лицемерии, что привело к ее номинации и дальнейшему уходу из проекта. После того, как серия вышла в эфир, артистка поделилась своими эмоциями с поклонниками, рассказав, что пережила настоящий кошмар из-за буллинга и изоляции со стороны других участников.

Для сильной и самостоятельной женщины, какой известна Анна Седокова, эта ситуация стала настоящим вызовом. Она признала, что неделя после ухода из шоу была для нее особенно тяжелой: каждый день плакала, сталкивалась с паническими атаками и не могла понять, как такое могло произойти. Для нее это было непривычно и потрясающе тяжело.

Сложность ситуации заключается не только в самом факте травли, но и в том, что она произошла в рамках телевизионного проекта, где драматизация и конфликты часто являются частью шоу-бизнеса. Для Анны это стало настоящим испытанием ее силы и психологической устойчивости.

Рассказ Седоковой о травле в шоу "Выжить в Дубае" поднял важный вопрос о психологическом благополучии участников реалити-программ. Это напоминает о том, что за яркими кадрами и скандальными ситуациями на экране скрывается часто тяжелая работа и эмоциональное напряжение участников, которые могут столкнуться с серьезными последствиями для своего здоровья.