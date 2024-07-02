Затравленная жена Петросяна продолжает войну с критиками: Нет места помойке

Молодая супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна обороняется от недоброжелателей по-своему.

Как только стало известно о романе Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, народ тут же окрестил ее разлучницей, веря в крепкий и нерушимый союз юмориста с коллегой по цеху Еленой Степаненко. Даже когда девушка заключила брак с артистом, а потом родила ему сына, публика не успокоилась и принялась критиковать новую избранницу писателя за многое – например, за образ жизни и внешний вид.

Кстати, от стилиста Татьяна Брухунова отказалась как раз таки из-за травли. По ее мнению, ни один человек не выдержит такой критики, которой подвергается она ежедневно. Причем среди злопыхателей, как успела заметить жена юмориста, – кажущиеся состоявшимися женщины.

Однако супруга Евгения Петросяна не позволяет едким комментариям задерживаться на своей странице в популярной социальной сети. Она продолжает войну с критиками, ограничивая им доступ к своему аккаунту. "Потому что в моем мире нет места помойке", – недавно заявила Татьяна.

Молодая жена Евгения Петросяна хоть и регулярно ведет свой блог, от активности в медиапространстве отказывается. Брухунова не дает интервью, а ведь ее часто приглашают на съемки. Избранница юмориста отказывается от такого общения, так как уверена: речь пойдет преимущественно о ее личной жизни. А об этом она разговаривать не намерена.