Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Поклонники обсуждают грядущий развод Алсу и Яна Абрамова, которые были вместе 18 лет и завели троих детей. А бизнесмен пытается сохранить семью и предлагает певице астрономические суммы!

Юрист звезды заявил, что "расторжение брака будет происходить в установленном законом порядке", а супруг Алсу, по информации Oсторожно Media, направил в ее адрес официальное предложение о досудебном урегулировании ситуации. В нем Ян Абрамов неоднократно упоминает о желании и готовности сделать все возможное для сохранения семьи. Вместе с тем, вне зависимости от решения Алсу, он предлагает передать ей и детям активы на сумму более трех миллиардов рублей. Сам бизнесмен готов взять на себя также дополнительные обязательства по обеспечению комфортной жизни Алсу и их детей. Это абсолютный рекорд для российского шоу-бизнеса и превышает оценки экспертов относительно того, сколько Алсу могла бы получить по суду.

Что же супруг отдает Алсу?

Виллу на Кипре ориентировочной стоимостью в 450 миллионов рублей, Пентахаус за 771 миллиону рублей. Семейную коллекцию ювелирных украшений с бриллиантами, которая оценивается в 500 миллионов и уже передана Алсу. 250 миллионов рублей деньгами по установленному графику платежей. Права требований к третьим лицам на 540 миллионов рублей. Два автомобиля бизнес-класса стоимостью в 15 миллионов рублей. Кроме того, Ян Абрамов готов оплачивать прислугу для Алсу и детей – нянь, поваров, водителей, домработниц, охранников и управляющих дома. Гарантирует он и полное содержание детей – лечение, обучение, поездки за рубеж.

Взамен Абрамов хочет иметь равную с Алсу возможность общения с детьми. Самое важное, он хочет попытаться сберечь семью и не продолжать конфликт в юридической и публичных плоскостях.