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Воскресенье 30 июня

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Сыгравшая пышную свадьбу Федункив о зверском поведении мужа: Переломаны ребра

Сыгравшая пышную свадьбу Федункив о зверском поведении мужа: Переломаны ребра
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Актриса и шоувумен Марина Федункив рассказала о жизни с супругом-тираном.

В 2021 году Марина Федункив заключила брак с итальянцем Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Актриса и предприниматель сыграли пышную свадьбу, на которую пригласили знаменитых друзей. Этот отношения принесли артистке счастье, о чем не раз давала понять в ранних интервью.

В шоу "Натальная карта" Федункив поделилась воспоминаниями о своем прошлом браке, который принес ей много страданий. Она рассказала, что ей приходилось терпеть издевательства мужа в надежде, что она сможет изменить его. Но все попытки оказались тщетными.

По словам Марины Федункив, муж был абьюзером. Кроме того, мужчина пристрастился к наркотическим веществам. Из-за него у актрисы было много физических травм. "Были переломаны все ребра", – вспомнила артистка. Также были увечья на руках и ногах. Этот брак распался через 13 лет после официальной регистрации.

52-летняя Марина Федункив призналась, что сегодня понимает свои ошибки, совершенные в браке с мужем-тираном. Актриса считает, что была дурой, которой в будущем пришлось "прорабатывать" многое в себе. Например, телезвезда осознала, что не могла уйти в том числе из-за созависимости.

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30 июня 2024, 20:51
Марина Федункив. Фото: VK Видео / @natalnaya_karta_show
VK Видео / @natalnaya_karta_show✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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