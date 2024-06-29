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Суббота 29 июня

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Ярко взлетела и внезапно исчезла: что известно о самой загадочной актрисе СССР

Ярко взлетела и внезапно исчезла: что известно о самой загадочной актрисе СССР
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Сегодня поговорим о загадочной советской актрисе, чья жизнь и судьба окутаны тайной. Мало что известно о прошлом этой красивой женщины. Она появилась на экране в фильме "Сердца трех" и после этого исчезла без следа.

Зовут нашу героиню Пирет Мянгел. Информации о том, что случилось с ней после съемок, практически нет. В то время многое менялось в мире, и неудивительно, что судьба одной актрисы осталась неведомой. Она появилась как из ниоткуда и исчезла так же загадочно. Казалось бы, она пришла с другой планеты!

Что мы знаем о Пирет? Немного. Она родилась 13 января 1969 года в Таллинне, Эстония. По слухам, она начала свою карьеру в фильме Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов", но это не подтверждено. Возможно, это просто домыслы. Важно отметить, что в то время ей было всего 18 лет.

Она занималась танцами и работала моделью. В 1992 году ей предложили роль Акатавы в фильме "Сердца трёх". Режиссер Владимир Попков искал актрису с необычной внешностью для этой роли, и выбор оказался удачным. Однако как она попала на съемочную площадку – загадка. Есть несколько версий: режиссер увидел ее на пляже или помощница режиссера нашла ее в театральной школе. Есть даже версия, что ее просто встретили на улице. Но точно уже не узнать.

На съемках Пирет держалась в стороне от остальных актеров. Она плохо говорила по-русски (ее роль озвучила другая актриса) и была замкнутой. Она не особо общалась с остальной командой, за исключением Рафаэля Котанджяна, который играл отрицательного героя в фильме. Ей удалось довериться ему и рассказать, что она является родственницей доктора Менгеле. Но это, вероятно, не подтверждено.

Фильм "Сердца трех" был снят в Советском Союзе и закончен уже в России. Когда фильм вышел на экраны, актриса привлекла к себе внимание своей необычной красотой. Многие хотели найти ее, но она словно исчезла. Существует версия, что она уехала в Италию с бизнесменом и начала новую жизнь под другой фамилией. Но это только предположение, так как нет никаких доказательств. Она отказывается от общения и подтверждения своей личности.

Так что же случилось с Пирет Мянгел? Это загадка, которую мы, возможно, никогда не разгадаем. Ее история остается тайной, и мы можем только строить догадки и предположения.

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29 июня 2024, 12:08
Фото: Freepik
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