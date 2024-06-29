СМИ: Борющаяся с раком Кейт Миддлтон появится на публике уже в июле

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может вернуться к своим королевским обязанностям. По предположениям, она сделает это ради того, чтобы присутствовать на ежегодном теннисном турнире Уимблдон в 2024 году.



Появление Кейт на параде Trooping the Colour 15 июня 2023 года заставило поклонников предположить, что она может выйти в свет и на других мероприятиях. И одним из самых вероятных событий, где ее могут увидеть, является Уимблдонский турнир.

Принцесса Уэльская давно является поклонницей тенниса, и с момента вступления в королевскую семью старалась не пропускать Уимблдон. Более того, в 2016 году королева Елизавета II передала ей роль покровителя Всеанглийского теннисного клуба. Это означает, что теперь Кейт отвечает за вручение кубков победителям турнира.

Председатель Всеанглийского теннисного клуба Дебби Джевонс выразила надежду на то, что принцесса Уэльская сможет присутствовать на Уимблдоне-2024: "Мы надеемся, что принцесса Уэльская сможет вручить трофеи в качестве патрона клуба, но ее здоровье и выздоровление являются приоритетом". Соревнования пройдут с 1 июля по 14 июля, но Кейт ожидают увидеть только на награждении кубком турнира, которое пройдет 14 июля.

Эксперт по королевской семье Эмили Эндрюс также считает, что принцесса намерена посетить Уимблдон, несмотря на текущие проблемы со здоровьем: "Ее лечение будет продолжаться еще несколько месяцев, но она бы очень хотела посетить Уимблдон, как покровительница клуба".

Если Кейт не сможет присутствовать на Уимблдоне, ее возможной заменой может стать герцогиня Софи Эдинбургская, которая активно выполняет королевские обязанности вместо принца Гарри и Меган Маркл. Также кубок может вручить принц Уэльский Уильям, который обычно сопровождает жену на этом турнире.

Хотя Кенсингтонский дворец официально не подтвердил, что принцесса Уэльская посетит Уимблдон-2024, поклонники с нетерпением ждут ее появления на одном из главных спортивных событий года.