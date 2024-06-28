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Пятница 28 июня

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Вырезали половину желудка: Отар Кушанашвили смертельно болен

Вырезали половину желудка: Отар Кушанашвили смертельно болен
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Крайне неутешительная информация поступила из больницы, где находится журналист и шоумен Отар Кушанашвили.

Отара Кушанашвили доставили в реанимацию чуть больше недели назад. Этому предшествовали регулярные жалобы журналиста на невыносимые боли в животе. Несмотря на свое тяжелое состояние, он отказывался от помощи специалистов и готовился отметить 54-летие. Однако день рождения, 22 июня, он провел в стенах больницы.

Врачи обнаружили в организме шоумена сразу несколько опасных заболеваний, включая непроходимость кишечника и злокачественную опухоль. А в пятницу, 28 июня, поступила информация, что у светского обозревателя перитонит. Это заболевание считается смертельным, оно может нарушить работу внутренних органов.

К настоящему моменту Кушанашвили перенес уже две операции. В первую очередь специалисты провели чистку организма, а потом им пришлось вырезать около 50% желудка (непроходимость кишечника сделала это вмешательство неотложным). Сейчас журналиста, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, готовят к третьей операции. На этот раз врачи займутся удалением образовавшейся опухоли.

Рядом с Отаром Кушанашвили каждый день находятся близкие люди. Они находятся в ожидании транспортировки шоумена в столичный онкоцентр. Это произойдет лишь тогда, когда журналист восстановится после перенесенных хирургических вмешательств.

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28 июня 2024, 12:44
Отар Кушанашвили. Фото: YouTube / @KAKOVO
Telegram / @mash✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
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