Молодая жена Гарика Харламова очаровала россиян фигурой в купальнике

Молодая супруга Гарика Харламова поделилась с поклонниками снимками с отдыха. На них актриса Катерина Ковальчук продемонстрировала свою стройную фигуру в эффектном монокини.



На фотографиях Катерина позирует на фоне живописных гор. Она одета в слитный черный купальник с глубоким декольте и вырезами по бокам. Образ дополняют солнцезащитные очки, крупные серьги и распущенные волосы.

Подписчики Ковальчук пришли в восторг от ее внешнего вида и оставили множество комплиментов под снимками. "Какая вы красивая и стройная!", "Просто богиня!", "Идеальная фигура!", "Гарик, вам очень повезло!", — написали пользователи Сети.

После публикации фото в купальнике Катерина также поделилась снимком в ярко-желтом платье и синей джинсовке. На нем она позирует на фоне горного пейзажа, задорно улыбаясь.

Поклонники актрисы не только восхитились ее красотой, но и поздравили с недавней свадьбой с Гариком Харламовым. Пара поженилась в начале лета этого года и сейчас проводит медовый месяц в горах.

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов часто радуют своих подписчиков совместными фотографиями и видео. Они выглядят очень счастливыми и гармоничными вместе. Поклонники пары желают им долгих лет совместной жизни и семейного счастья.

