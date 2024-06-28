Триумф одного шедевра: почему "Ирония судьбы" не стареет с годами

Задумывая фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский планировали снять незатейливую новогоднюю комедию, которая помогла бы поправить финансовое положение. Сценарий с четырьмя главными персонажами и действием, разворачивающимся в типовой советской квартире, казался простым и бюджетным решением. Однако уже на первом этапе авторы столкнулись с трудностями: "Мосфильм" не проявил интереса к картине, считая сюжет слишком банальным и невостребованным для широкой аудитории.



Но прошло почти полвека, а "Ирония судьбы" не стала забытым артефактом советской эпохи. Наоборот, фильм превратился в настоящий культурный феномен, обязательный атрибут новогодних праздников, цитатник народной мудрости. А прозвучавшие в киноленте песни на стихи Беллы Ахмадулиной и Марины Цветаевой в исполнении Аллы Пугачевой и Сергея Никитина знают наизусть и поют несколько поколений. Как же так получилось, что задумка "на скорую руку" превратилась в настоящий культурный феномен?

История создания фильма началась со случая, рассказанного Брагинскому знакомым. Речь шла о мужчине, который в новогоднюю ночь после посещения бани с друзьями перепутал города и оказался в Ленинграде, в квартире с таким же адресом, как у него в Москве. Этот анекдот и лег в основу сценария "Иронии судьбы".

Чтобы наделить историю масштабом, авторы добавили новые сюжетные линии и персонажей – невесту Лукашина Галю, жениха Нади Ипполита, друзей и близких героев. Однако на этапе написания пьесы авторы столкнулись с необходимостью отстаивать свою идею. Театры, которым предлагали постановку, воспринимали ее прохладно. Слишком просто, слишком похоже на десятки других водевилей, считали они. И все же Рязанов, для которого "Ирония судьбы" стала своеобразным вызовом после болезни соавтора, был полон решимости довести начатое до конца. Он добился разрешения на съемки от Гостелерадио, предоставившего финансирование, и приступил к работе над лентой на "Мосфильме", где изначально отвергли сценарий.

Превращение простой комедии в "новогоднюю сказку" произошло уже в процессе съемок. И здесь не пришлось полагаться на случай. Наоборот, каждый шаг режиссера был продуман и верен своей цели – создать не просто смешное, но и трогательное, и глубокое кино. Эльдар Рязанов отказал Андрею Миронову в роли Лукашина, считая его слишком ироничным для этого образа, и утвердил Андрея Мягкова, увидев в нем нужную долю лиричности и трогательной неуверенности. На роль Нади после долгих сомнений и проб многих советских актрис была приглашена польская актриса Барбара Брыльска, очаровавшая режиссера своей хрупкостью и интеллигентностью.

Чтобы снять зиму в бесснежном декабре 1974 года, художник фильма Александр Борисов предложил использовать пенопласт, который рассыпали на съемочной площадке вместо снега. Музыка к фильму, которую написал Микаэл Таривердиев, изначально не встретила понимания у художественного совета, считавшего ее слишком сложной и не соответствующей легкому жанру комедии. Но Рязанов настоял на своем, и в итоге песни "Иронии судьбы" на стихи Ахмадулиной, Цветаевой, Пастернака и Евтушенко стали неотъемлемой частью ее магии.



"Ирония судьбы, или С легким паром!" – это пример того, как из простого, даже банального сюжета рождается настоящий шедевр, способный завораживать зрителей на протяжении десятилетий. И триумф здесь не только в удачно найденной истории, но и в том, с какой любовью, профессионализмом и вниманием к деталям подошёл к своей работе Эльдар Рязанов, превратив проходную комедию в настоящую поэзию кино.

