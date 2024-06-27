Болезнь или кризис? Что произошло с резко изменившимся Киркоровым

В последнее время народный артист России Филипп Киркоров удивляет публику кардинальными изменениями во внешности.

Если взглянуть на фотографии Филиппа Киркорова пятилетней давности и сравнить их с сегодняшними сниками артиста, то можно поразиться его трансформации. Он не только избавился от лишних килограммов с помощью пластической хирургии, но и кардинально сменил имидж, отдавая предпочтение тем вещам, которые, как правило, свойственны более молодым людям.

Весьма заметной деталью в преобразившимся Филиппе Киркорова стали татуировки. Новые рисунки на теле певца появляются регулярно. Дошло до того, что они полностью покрывают руки артиста. В связи с этим публика стала подозревать, что у исполнителя хита "Жестокая любовь" появилась тату-зависимость.

Но психолог Анна Завгороднева успокаивает народ: "синей болезни" у Киркорова нет. Тогда что же произошло с резко изменившимся артистом? Эксперт видит в желании певца нанести на тело множество татуировок стремление сбежать от возраста. В похожем поведении замечены и представители шоу-бизнеса на Западе, которые являются ровесниками Филиппа, отметила специалист.

Психолог полагает, что в случае с 57-летнем певцом имеет место внутренний кризис, из-за которого появилось острое желание выглядеть не так, как раньше. Также возможно, что произошел внутренний рост личности Филиппа Киркорова, считает эксперт.