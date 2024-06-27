Болезнь или кризис? Что произошло с резко изменившимся Киркоровым

Как живет 67-летний Расторгуев Тесты Туриченко из "Иванушек" раскрыл тайну о группе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Четверг 27 июня

22:14Болезнь или кризис? Что произошло с резко изменившимся Киркоровым 21:28Ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино 21:17Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением 20:25"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем 19:55Стилист раскрыла попытки борющейся с раком Кейт Миддлтон скрыть следы химиотерапии 19:20"Она сделала выбор": озвучена неожиданная причина развода Нетребко и Эйвазова 18:29Беременной Сати Казановой потребовалась срочная госпитализация 18:23"Обалдеть!": представивший любимую Ревва сыграл свадьбу в преддверии 50-летия 17:44Принц Гарри сделал откровенное заявление в разговоре о гибели матери 17:17"Передергивает!": бывший муж довел Варнаву до крайности 16:1846-летняя Чехова откровенно рассказала о борьбе с серьезным недугом 16:05"Воспаленные фантазии!": "отмененная" Ивлеева разразилась тирадой в адрес критиков 15:16Бледанс выбрала имя для дочери от связи с женатым 74-летним Панкратовым-Черным 14:41Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи 14:32Вслед за Пугачевой: покинувшая Россию Собчак накопила на старость за границей – давно обживается 11:55МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке? 11:18[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов! 10:12Куда сходить в Москве и России: афиша с 29 июня по 9 июля 09:27"Перебежчиков нигде не любят": Кравец высказалась об увольнении Хаматовой. 09:00Даже стихи читают "под фанеру": Остроумова раскрыла изнанку кремлевских концертов 06:27Примадонна под прикрытием: когда родилась Пугачева на самом деле? 03:12"Его я использую": Решетова раскрыла фаворита задолго до скандала с Алсу 00:02Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить! 22:36Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд 22:34Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую? 22:07Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально? 21:58Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью 21:10Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым 20:48Шок! Нетребко и Эйвазов разводятся спустя 10 лет совместной жизни 20:03Избавившаяся от квартиры в Москве Варнава сделала заявление: Что за отношение?! 19:54Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность 19:19Раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили 18:15Новый скандал с Бритни Спирс: певице пришлось оправдываться перед народом 17:36Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу 16:55Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история 16:48ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру? 15:56Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород 15:49Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева 13:53ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса? 12:26"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга 10:52"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида 10:45Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография 10:00Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" 09:08"Я рад, что дети не стали артистами": как живет солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров 08:22"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 06:16Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой 03:00Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино 00:05ТОП-5 необычных поводов для тату: от обручения до карьерного роста 22:16"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения 22:01Покинувшую Россию Бузову заподозрили в интрижке с женатым мужчиной
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Болезнь или кризис? Что произошло с резко изменившимся Киркоровым

Болезнь или кризис? Что произошло с резко изменившимся Киркоровым
74

В последнее время народный артист России Филипп Киркоров удивляет публику кардинальными изменениями во внешности.

Если взглянуть на фотографии Филиппа Киркорова пятилетней давности и сравнить их с сегодняшними сниками артиста, то можно поразиться его трансформации. Он не только избавился от лишних килограммов с помощью пластической хирургии, но и кардинально сменил имидж, отдавая предпочтение тем вещам, которые, как правило, свойственны более молодым людям.

Весьма заметной деталью в преобразившимся Филиппе Киркорова стали татуировки. Новые рисунки на теле певца появляются регулярно. Дошло до того, что они полностью покрывают руки артиста. В связи с этим публика стала подозревать, что у исполнителя хита "Жестокая любовь" появилась тату-зависимость.

Но психолог Анна Завгороднева успокаивает народ: "синей болезни" у Киркорова нет. Тогда что же произошло с резко изменившимся артистом? Эксперт видит в желании певца нанести на тело множество татуировок стремление сбежать от возраста. В похожем поведении замечены и представители шоу-бизнеса на Западе, которые являются ровесниками Филиппа, отметила специалист.

Психолог полагает, что в случае с 57-летнем певцом имеет место внутренний кризис, из-за которого появилось острое желание выглядеть не так, как раньше. Также возможно, что произошел внутренний рост личности Филиппа Киркорова, считает эксперт.

Подпишись в Telegram

27 июня 2024, 22:14
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым

От Волочковой до Киркорова: самые странные привычки звезд российского шоу-бизнеса
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

Ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино
Советское кино имеет богатое наследие, в котором первые роли актеров играли важную роль. В период становления кинематографа в Советском Союзе многие актеры начинали свою карьеру с участия в фильмах, которые стали знаковыми для отечественной кинематографии. Первые роли актеров в советском кино имели огромное значение как для развития кинематографа в целом, так и для формирования карьер многих талантливых артистов.

Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением

Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением
Российская актриса описала Жерара Депардье как наглого и неуправляемого актера. В недавнем интервью народная артистка России Наталья Гвоздикова рассказала о своих впечатлениях от работы с французским актером Жераром Депардье.

"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем

"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем
Актриса Екатерина Варнава откровенно рассказала о своей зависимости от алкоголя. Не так давно Екатерина Варнава вернулась к работе после продолжительной жизни без камер, сцены и светских тусовок.

Стилист раскрыла попытки борющейся с раком Кейт Миддлтон скрыть следы химиотерапии

Стилист раскрыла попытки борющейся с раком Кейт Миддлтон скрыть следы химиотерапии
Кейт Миддлтон продолжает борьбу с раком. Публика узнала о ее заболевании весной, после чего она временно отстранялась от публичных мероприятий для прохождения лечения. Появление Кейт на параде Trooping the Colour в июне стало первым шагом к возвращению в общественную жизнь.

"Она сделала выбор": озвучена неожиданная причина развода Нетребко и Эйвазова

"Она сделала выбор": озвучена неожиданная причина развода Нетребко и Эйвазова
Почему народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов решили расстаться? Накануне австрийское издание опубликовало заявление Анны Нетербко и Юсифа Эйвазова о расторжении брака.

Выбор читателей

26/06Срд"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 26/06СрдРаскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили 26/06СрдКудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально? 26/06СрдРаботает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева 26/06СрдТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру? 27/06ЧтвВслед за Пугачевой: покинувшая Россию Собчак накопила на старость за границей – давно обживается