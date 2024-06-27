Стихи "под фанеру": Остроумова рассказала про кремлевские концерты к годовщинам вождя

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Четверг 27 июня

09:27"Перебежчиков нигде не любят": Кравец высказалась об увольнении Хаматовой. 09:00Стихи "под фанеру": Остроумова рассказала про кремлевские концерты к годовщинам вождя 06:27Примадонна под прикрытием: когда родилась Пугачева на самом деле? 03:12"Его я использую": Решетова раскрыла фаворита задолго до скандала с Алсу 00:02Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить! 22:36Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд 22:34Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую? 22:07Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально? 21:58Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью 21:10Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым 20:48Шок! Нетребко и Эйвазов разводятся спустя 10 лет совместной жизни 20:03Избавившаяся от квартиры в Москве Варнава сделала заявление: Что за отношение?! 19:54Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность 19:19Раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили 18:15Новый скандал с Бритни Спирс: певице пришлось оправдываться перед народом 17:36Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу 16:55Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история 16:48ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру? 15:56Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород 15:49Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева 13:53ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса? 12:26"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга 10:52"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида 10:45Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография 10:00Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" 09:08"Я рад, что дети не стали артистами": как живет солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров 08:22"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 06:16Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой 03:00Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино 00:05ТОП-5 необычных поводов для тату: от обручения до карьерного роста 22:16"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения 22:01Покинувшую Россию Бузову заподозрили в интрижке с женатым мужчиной 20:29Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака 17:31Актриса Ковальчук похвасталась дорогостоящим кольцом после тайной свадьбы с Харламовым 16:05Черная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой 16:05"Ешкин кот!": [ТЕСТ] на знание смачных ругательств из советских фильмов 15:22ТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру? 14:51"Пугачева настояла": Малинин раскрыл главный секрет надгробия Моисеева 12:03Ошибка ценою в жизнь: что приводит врачей к уголовной ответственности 12:00Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы 09:47ТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы? 08:58Легендарные белорусские "Песняры" прилетели в Сочи и обратились к россиянам 06:05Бабушки и дедушки лезут в воспитание детей: как отстаивать личные границы без войны 03:25Минимум калорий, максимум витаминов: готовим легкие и полезные салаты из зелени 00:02Сначала – мусор, потом – дворец: первая работа Меган Маркл решила все 20:59"Лицо перекосило и ноги отказывали": Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк 19:05Дело принципа: Киркоров отказался мириться с Успенской и завершать разборки 19:01Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем 17:5577-летняя Васильева поставила жирную точку во взаимоотношениях с Пугачевой 17:45Россия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал
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Стихи "под фанеру": Остроумова рассказала про кремлевские концерты к годовщинам вождя

Стихи "под фанеру": Остроумова рассказала про кремлевские концерты к годовщинам вождя
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Ольга Остроумова стала участницей Международного кинофестиваля "Антарес", который проходит в эти дни в Сочи. На своем творческом вечере она блистательно читала стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Валентина Гафта, рассказывала о времени и о себе... Она смогла в каждом слушателе разбудить что-то важное и светлое.

"Меня часто приглашали выступить в Кремлевском дворце Съездов на концертах по случаю очередной годовщины Октября или Ленина, – вспоминает актриса. – И я – что делать! – соглашалась. Хотя стихи про коммунизм, которые мне давали там читать, были просто невозможные..."

Ужас и в том, что стихи ей приходилось читать под фонограмму! "Мы заранее записывали эти стихи, потом выходили на сцену и просто открывали рот при закрытом микрофоне, – вспоминает Ольга Михайловна особенность тех кремлевских концертов. – Потом получала большую зарплату, уходила и думала: "Зачем я это делаю?!" Но отказаться было невозможно",

Правда, однажды она все-таки нашла силы и отказалась. "Была какая-то годовщина Надежды Крупской, мне позвонил чиновник из министерства и попросил со сцены прочитать отрывки из ее воспоминаний. – рассказывает Остроумова. – А мне так не хотелось это читать, что я предложила позвать вместо меня Наталью Белохвостикову. Мол, она играла Крупскую в кино (в фильме "Надежда", вышедшем в 1973 году – Прим. ред.). Может быть, я этим даже подставила Белохвостикову".

Но все-таки случилось чудо и Ольга Остроумова смогла прочесть со сцены Кремля то, что сама хотела. "Это было уже в Перестройку, – рассказала она. – Был концерт по случаю 19-й Всесоюзной конференции Коммунистической партии (1988 год – Прим. ред.). И мне разрешили самой выбрать произведение, сказав: "Читайте, что хотите". Вначале я хотела прочесть "Реквием" Анны Ахматовой. Но мне сказали, что это очень трагичное произведение, и попросили подумать еще. Тогда я решила читать "Моим стихам" Марины Цветаевой, которую тогда только начали издавать. Это было очень важно, что стихам Марины, как драгоценным винам, настал черед . Ведь они моими связками на весь мир прозвучали в Кремле! Для меня это был шок!"

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27 июня 2024, 09:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова

Александр Голобородько.
Актрисы Ольга Остроумова (слева) и Галина Дашевская.
Актеры Ольга Кабо и Виктор Сухоруков.
Лили Болгашвили.
Актер и режиссер Сергей Юрский.
Актеры Валерий Сторожик, Марина Кондратьева и Анатолий Васильев (слева направо).
Актер Александр Домогаров.
Актеры Виктор Сухоруков (слева) и Александр Филиппенко.
Актер Дмитрий Щербина.
Актер Валерий Яременко.

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