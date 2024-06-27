МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке?

Максимальный результат дадут только советские люди с безупречным вкусом! Именно вас и ждем! Дадите 5 правильных ответов?



Внимание всем, кто вырос на добрых советских песнях! Помните ли вы то золотое время, когда мелодии звучали не из наушников, а из стареньких магнитофонов и проигрывателей с пластинками?



Эпоха СССР располагала к душевным посиделкам в кругу друзей под гитару, когда каждая песня становилась маленькой историей. И сейчас у нас есть уникальная возможность воссоздать ее в своей памяти!

Творчество Татьяны и Сергея Никитиных – это целая сокровищница в жанре советской авторской песни. Их “ювелирные” композиции звучали в кинофильмах и на радио, а песни знали наизусть и напевали люди всех возрастов, интересов, жизненных принципов: дети и их родители, забияки и скромники, лоботрясы и трудоголики. Как медленные, так и ритмичные, как мажорные, так и минорные хиты СССР стали символами времени, наполненными одновременно и простотой, и глубоким смыслом.

Ностальгируете по атмосфере тепла и душевности? Хотите окунуться в мир советской авторской песни и вспомнить любимые мелодии? Проверьте себя – насколько хорошо вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных!



Для вас мы собрали 5 строк из самых известных песен. Сможете ли вы определить название шлягера по всего одной строчке? Пройдите музыкальный тест СССР и узнайте, настоящий ли вы знаток песен Татьяны и Сергея Никитиных!



1. “По роще калиновой, по роще осиновой…” — узнали?

а) “Стеклянный господин”;

б) “Бычок”;

в) “Пони”;

г) “Резиновый ежик”.

2. “Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая…” — вспомнили?

а) “Наташенька”;

б) “Окликни улицы Москвы”;

в) “Александра”;

г) “Я шагаю по Москве”.

3. “Была тебе любимая, а стала мне жена…” — запели?

а) “Меняют люди адреса”;

б) “Я спросил у ясеня”;

в) “Ты да я, да мы с тобой”;

г) “За невлюбленными людьми”.

4. “Будапешт и Калуга, Париж и Гель-Гью…” — определили?

а) “Одесса зажигает огоньки”;

б) “Брич-Мулла”;

в) “Рио-Рита”;

г) “Самая первая песня”.

5. “Из Ливерпульской гавани, всегда по четвергам…” — отгадали?

а) “На далекой Амазонке”;

б) “Песенка лисы Алисы и кота Базилио”;

в) “Очень вкусный пирог”;

г) “Под музыку Вивальди”.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ПО ПЕСНЯМ ТАТЬЯНЫ И СЕРГЕЯ НИКИТИНЫХ:

1 — г)—"Резиновый ежик",

2 — в)—"Александра",

3 — б)—"Я спросил у ясеня",

4 — а)—"Брич-Мулла",

5 — г)—"Под музыку Вивальди"

Дали 5 правильных ответов — принимайте наши поздравления и включайте любимые песни СССР!