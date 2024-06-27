МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке?

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Четверг 27 июня

11:55МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке? 11:18[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов! 10:12Куда сходить в Москве и России: афиша с 29 июня по 9 июля 09:27"Перебежчиков нигде не любят": Кравец высказалась об увольнении Хаматовой. 09:00Даже стихи читают "под фанеру": Остроумова раскрыла изнанку кремлевских концертов 06:27Примадонна под прикрытием: когда родилась Пугачева на самом деле? 03:12"Его я использую": Решетова раскрыла фаворита задолго до скандала с Алсу 00:02Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить! 22:36Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд 22:34Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую? 22:07Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально? 21:58Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью 21:10Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым 20:48Шок! Нетребко и Эйвазов разводятся спустя 10 лет совместной жизни 20:03Избавившаяся от квартиры в Москве Варнава сделала заявление: Что за отношение?! 19:54Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность 19:19Раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили 18:15Новый скандал с Бритни Спирс: певице пришлось оправдываться перед народом 17:36Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу 16:55Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история 16:48ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру? 15:56Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород 15:49Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева 13:53ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса? 12:26"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга 10:52"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида 10:45Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография 10:00Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" 09:08"Я рад, что дети не стали артистами": как живет солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров 08:22"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 06:16Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой 03:00Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино 00:05ТОП-5 необычных поводов для тату: от обручения до карьерного роста 22:16"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения 22:01Покинувшую Россию Бузову заподозрили в интрижке с женатым мужчиной 20:29Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака 17:31Актриса Ковальчук похвасталась дорогостоящим кольцом после тайной свадьбы с Харламовым 16:05Черная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой 16:05"Ешкин кот!": [ТЕСТ] на знание смачных ругательств из советских фильмов 15:22ТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру? 14:51"Пугачева настояла": Малинин раскрыл главный секрет надгробия Моисеева 12:03Ошибка ценою в жизнь: что приводит врачей к уголовной ответственности 12:00Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы 09:47ТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы? 08:58Легендарные белорусские "Песняры" прилетели в Сочи и обратились к россиянам 06:05Бабушки и дедушки лезут в воспитание детей: как отстаивать личные границы без войны 03:25Минимум калорий, максимум витаминов: готовим легкие и полезные салаты из зелени 00:02Сначала – мусор, потом – дворец: первая работа Меган Маркл решила все 20:59"Лицо перекосило и ноги отказывали": Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк 19:05Дело принципа: Киркоров отказался мириться с Успенской и завершать разборки
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке?
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Максимальный результат дадут только советские люди с безупречным вкусом! Именно вас и ждем! Дадите 5 правильных ответов?

Внимание всем, кто вырос на добрых советских песнях! Помните ли вы то золотое время, когда мелодии звучали не из наушников, а из стареньких магнитофонов и проигрывателей с пластинками?

Эпоха СССР располагала к душевным посиделкам в кругу друзей под гитару, когда каждая песня становилась маленькой историей. И сейчас у нас есть уникальная возможность воссоздать ее в своей памяти!

Фото: Ri Butov / pixabay.com

Творчество Татьяны и Сергея Никитиных – это целая сокровищница в жанре советской авторской песни. Их “ювелирные” композиции звучали в кинофильмах и на радио, а песни знали наизусть и напевали люди всех возрастов, интересов, жизненных принципов: дети и их родители, забияки и скромники, лоботрясы и трудоголики. Как медленные, так и ритмичные, как мажорные, так и минорные хиты СССР стали символами времени, наполненными одновременно и простотой, и глубоким смыслом.

Фото: Pexels / pixabay.com

Ностальгируете по атмосфере тепла и душевности? Хотите окунуться в мир советской авторской песни и вспомнить любимые мелодии? Проверьте себя – насколько хорошо вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных!

Для вас мы собрали 5 строк из самых известных песен. Сможете ли вы определить название шлягера по всего одной строчке? Пройдите музыкальный тест СССР и узнайте, настоящий ли вы знаток песен Татьяны и Сергея Никитиных!

1. “По роще калиновой, по роще осиновой…” — узнали?

а) “Стеклянный господин”;

б) “Бычок”;

в) “Пони”;

г) “Резиновый ежик”.

2. “Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая…” — вспомнили?

а) “Наташенька”;

б) “Окликни улицы Москвы”;

в) “Александра”;

г) “Я шагаю по Москве”.

3. “Была тебе любимая, а стала мне жена…” — запели?

а) “Меняют люди адреса”;

б) “Я спросил у ясеня”;

в) “Ты да я, да мы с тобой”;

г) “За невлюбленными людьми”.

4. “Будапешт и Калуга, Париж и Гель-Гью…” — определили?

а) “Одесса зажигает огоньки”;

б) “Брич-Мулла”;

в) “Рио-Рита”;

г) “Самая первая песня”.

5. “Из Ливерпульской гавани, всегда по четвергам…” — отгадали?

а) “На далекой Амазонке”;

б) “Песенка лисы Алисы и кота Базилио”;

в) “Очень вкусный пирог”;

г) “Под музыку Вивальди”.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ПО ПЕСНЯМ ТАТЬЯНЫ И СЕРГЕЯ НИКИТИНЫХ:

1 — г)—"Резиновый ежик",

2 — в)—"Александра",

3 — б)—"Я спросил у ясеня",

4 — а)—"Брич-Мулла",

5 — г)—"Под музыку Вивальди"

Дали 5 правильных ответов — принимайте наши поздравления и включайте любимые песни СССР!

А если допустили ошибку — не переживайте, ведь песен СССР в исполнении Никитиных хватит на всех!

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27 июня 2024, 11:55
Татьяна и Сергей Никитины. Кадр YouTube / @gtrfhumor
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов!

Кадр из фильма &quot;Три плюс два&quot; (1963) // YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр из фильма &quot;Собачье сердце&quot; (1988) // YouTube / @5TVRussia
Кадр из фильма &quot;Приключения Электроника&quot; (1979) // YouTube / @OdesaFilmStudio
Кадр из фильма &quot;Он, она и дети&quot; (1986) // YouTube / @gtrftv

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