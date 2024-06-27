МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке?

Внимание всем, кто вырос на добрых советских песнях! Помните ли вы то золотое время, когда мелодии звучали не из наушников, а из стареньких магнитофонов и проигрывателей с пластинками?
Эпоха СССР располагала к душевным посиделкам в кругу друзей под гитару, когда каждая песня становилась маленькой историей. И сейчас у нас есть уникальная возможность воссоздать ее в своей памяти!
Творчество Татьяны и Сергея Никитиных – это целая сокровищница в жанре советской авторской песни. Их “ювелирные” композиции звучали в кинофильмах и на радио, а песни знали наизусть и напевали люди всех возрастов, интересов, жизненных принципов: дети и их родители, забияки и скромники, лоботрясы и трудоголики. Как медленные, так и ритмичные, как мажорные, так и минорные хиты СССР стали символами времени, наполненными одновременно и простотой, и глубоким смыслом.
Ностальгируете по атмосфере тепла и душевности? Хотите окунуться в мир советской авторской песни и вспомнить любимые мелодии? Проверьте себя – насколько хорошо вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных!
Для вас мы собрали 5 строк из самых известных песен. Сможете ли вы определить название шлягера по всего одной строчке? Пройдите музыкальный тест СССР и узнайте, настоящий ли вы знаток песен Татьяны и Сергея Никитиных!
1. “По роще калиновой, по роще осиновой…” — узнали?
а) “Стеклянный господин”;
б) “Бычок”;
в) “Пони”;
г) “Резиновый ежик”.
2. “Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая…” — вспомнили?
а) “Наташенька”;
б) “Окликни улицы Москвы”;
в) “Александра”;
г) “Я шагаю по Москве”.
3. “Была тебе любимая, а стала мне жена…” — запели?
а) “Меняют люди адреса”;
б) “Я спросил у ясеня”;
в) “Ты да я, да мы с тобой”;
г) “За невлюбленными людьми”.
4. “Будапешт и Калуга, Париж и Гель-Гью…” — определили?
а) “Одесса зажигает огоньки”;
б) “Брич-Мулла”;
в) “Рио-Рита”;
г) “Самая первая песня”.
5. “Из Ливерпульской гавани, всегда по четвергам…” — отгадали?
а) “На далекой Амазонке”;
б) “Песенка лисы Алисы и кота Базилио”;
в) “Очень вкусный пирог”;
г) “Под музыку Вивальди”.
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ПО ПЕСНЯМ ТАТЬЯНЫ И СЕРГЕЯ НИКИТИНЫХ:
1 — г)—"Резиновый ежик",
2 — в)—"Александра",
3 — б)—"Я спросил у ясеня",
4 — а)—"Брич-Мулла",
5 — г)—"Под музыку Вивальди"
Дали 5 правильных ответов — принимайте наши поздравления и включайте любимые песни СССР!
А если допустили ошибку — не переживайте, ведь песен СССР в исполнении Никитиных хватит на всех!