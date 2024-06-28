"Могли его потерять": тяжелобольного Кушанашвили спасают на деньги Басков и Павлиашвили

Стало известно о состоянии госпитализированного журналиста.

54-летний Отар Кушанашвили угодил в реанимацию после жалоб на острые боли в области живота и сердца. В больнице врачи обнаружили у знаменитости не одно заболевание, в том числе острую непроходимость кишечника. Во время операции была найдена опухоль брюшной полости. А после хирургического вмешательства состояние шоумена ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Друг Отара Кушанашвили журналист Владимир Полупанов сообщил, что больной переведен из реанимации в отдельную палату. "Еще 5 дней он проведет в красногорской больнице, где ему сделали 2 операции, – рассказал Полупанов. – Предстоит еще одна. Но ее будут делать уже в другом медучреждении. Врачи говорят, что если бы он не был госпитализирован в тот самый злополучный день, через несколько часов мы могли бы его потерять. Надеюсь, что самое страшное позади. Я знаю, что он сильный. Он все победит".

Стало известно, что многие знаменитости близко к сердцу приняли болезнь журналиста. И помогают ему и его семье деньгами. Финансовую помощь оказали, в частности, Николай Басков и Сосо Павлиашвили.