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Понедельник 1 июля

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Эксперт призвал допустившего серьезную ошибку Киркорова срочно спасать руки

Эксперт призвал допустившего серьезную ошибку Киркорова срочно спасать руки
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Филипп Киркоров оказался в центре внимания после того, как на его руках появились татуировки. Однако на последнем мероприятии певец стеснялся показывать свои руки из-за того, что на них отклеилась защитная пленка, предназначенная для быстрого заживления тату.

Тату-мастер Сергей Щеголев поделился подробностями процесса и проблем, с которыми столкнулся певец. Защитная пленка — Супрасорб Ф — используется для ускорения заживления татуировок.

Она создает аналог кожи над раной, способствуя более быстрой регенерации кожи. Однако у Киркорова пленка слезла раньше времени, что может вызвать проблемы с заживлением. По словам мастера, необходимо снять пленку, очистить раны и регулярно ухаживать за ними кремами.

Татуировки на руках являются сложными процедурами и требуют многократных коррекций из-за постоянного движения тканей и особенностей кожи на этой части тела. Профессиональный тату-мастер может выполнить такую работу примерно за пять часов, но это требует постоянного ухода и возможных доработок.

Причины, по которым звезды делают себе татуировки, разнообразны: от скрытия дефектов кожи до модных трендов. В случае с Киркоровым это, вероятно, просто модный аксессуар, который добавляет образу брутальности и стиля. Тем не менее, важно помнить о правильном уходе за татуировками, особенно на таких подверженных участках тела как руки.

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1 июля 2024, 10:30
Филипп Киркоров. Фото: соцсети
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Впервые без перчаток: 56-летний Киркоров похвастался огромной татуировкой на руке

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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