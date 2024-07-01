"Идите вы все!": Киркоров вышел из себя на красной дорожке

Народному артисту России Филиппу Киркорову не понравился вопрос журналистки.

Порой Филипп Киркоров не может держать себя в руках, выслушивая вопросы представителей СМИ. Чего стоит скандал начала нулевых, когда артист нахамил журналистке из-за ее провокационного вопроса о его творчестве. В итоге певцу пришлось принести ей публичные извинения.

Несмотря на бурную реакцию общественности на тот инцидент, впоследствии было немало случаев, когда Филипп Киркоров грубо общался с журналистами. На недавнем светском мероприятии певец снова вышел из себя, услышав вопросы прессы. На сей раз представители СМИ задали несколько вопросов, касающихся его внешности.

На красной дорожке Филипп Киркоров рассказал, что хоть и преобразился в последние годы, ничего менять в себе он не стал. Певец признался, что ощущает себя на 33 года, поэтому стремится привести свой внешний вид в соответствие с этим внутренним ощущением. Но когда журналистка спросила, хочет ли артист снова лечь под нож пластического хирурга, артист послал не только ее, но и рядом стоящих ее коллег.

"Идите вы все в ж***", – сказал исполнитель хита "Цвет настроения синий".

Ранее Филипп Киркоров накричал на свою 28-летнюю подругу, которая пытается достичь успехов в музыкальной карьере. Артиста категорически не устроил ее внешний вид. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".