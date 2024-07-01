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Понедельник 1 июля

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"Все окровавлено": Шатунов нарочно наносил себе увечья незадолго до смерти

"Все окровавлено": Шатунов нарочно наносил себе увечья незадолго до смерти
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У певца Юрия Шатунова был конфликт с продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным, что сказалось на здоровье первого.

Незадолго до смерти Юрий Шатунов был вовлечен в судебные разбирательства, целью которых было определение права на песни группы "Ласковый май". Но Андрей Разин не был готов идти на компромиссы. Но в конечном итоге, продюсер коллектива занял проигравшую сторону.

Несмотря на удачное завершение суда, Юрий Шатунов был вымотан разборами Андреем Разиным. Об этом рассказал журналист Денис Сорокин. Проблемы со здоровьем начали сказываться на артисте: он стал совершать поступки, не характерные для уравновешенного человека.

По словам Сорокина, однажды Шатунов вышел из себя, ударив кулаком по стене. Он намерено нанес себе увечье. "У него все здесь окровавлено было". – вспомнил журналист в программе "Основано на реальных событиях". Этот поступок артиста хоть и сложно назвать адекватным, но дает понять многим, насколько тяжело он переживал из-за споров с Разиным.

Напомним, Юрий Шатунов скончался два года назад. Певец ушел в мир иной на 49-м году жизни. Причиной смерти бывшего солиста группы "Ласковый май" стала сердечная недостаточность. Новость о кончине артиста стала шоком для многих россиян, которые выросли на его песнях.

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1 июля 2024, 03:20
Юрий Шатунов. Фото: YouTube / @YuriyShatunov
НТВ / "Основано на реальных событиях"✓ Надежный источник

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