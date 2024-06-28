Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков?

"Что это за кошмар?!": Киркоров наорал на известную певицу из-за ее обмана

Народный артист России Филипп Киркоров не сдержал себя, когда увидел, что натворила его фаворитка. С недавних пор Филипп Киркоров завел дружбу с 28-летней певицей Маргаритой Овсянниковой, более известной как Марго.