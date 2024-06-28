Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков?

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Пятница 28 июня

16:31Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков? 16:18Панкратову-Черному стало плохо прямо во время юбилейного вечера: вызвали скорую 13:48"Что это за кошмар?!": Киркоров наорал на известную певицу из-за ее обмана 12:44Вырезали половину желудка: Отар Кушанашвили смертельно болен 11:39Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи 11:24Спасает репутацию: Алсу разоблачила вранье мужа на фоне скандального развода 10:25[ТЕСТ] угадайте фильм СССР по описанию эпизода на иностранном языке 09:56"Маникюр не делаю и стригусь сама": как живет звезда "Брата-2" Дарья Юргенс 08:59"Мы – родственники": Катя Семенова разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем 08:52Жена опозорившегося Тимберлейка совершила неожиданный поступок 06:05"Табор уходит в небо", а любовь остается: две музы Эмиля Лотяну 03:28Триумф одного шедевра: почему "Ирония судьбы" не стареет с годами 00:02Последний бастион любви: уроки Матери Терезы в эпоху глобальных потрясений 22:14Болезнь или кризис? Что произошло с резко изменившимся Киркоровым 21:28Ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино 21:17Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением 20:25"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем 19:55Стилист раскрыла попытки борющейся с раком Кейт Миддлтон скрыть следы химиотерапии 19:20"Она сделала выбор": озвучена неожиданная причина развода Нетребко и Эйвазова 18:29Беременной Сати Казановой потребовалась срочная госпитализация 18:23"Обалдеть!": представивший любимую Ревва сыграл свадьбу в преддверии 50-летия 17:44Принц Гарри сделал откровенное заявление в разговоре о гибели матери 17:17"Передергивает!": бывший муж довел Варнаву до крайности 16:1846-летняя Чехова откровенно рассказала о борьбе с серьезным недугом 16:05"Воспаленные фантазии!": "отмененная" Ивлеева разразилась тирадой в адрес критиков 15:16Бледанс выбрала имя для дочери от связи с женатым 74-летним Панкратовым-Черным 14:41Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи 14:32Вслед за Пугачевой: покинувшая Россию Собчак накопила на старость за границей – давно обживается 11:55МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке? 11:18[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов! 10:12Куда сходить в Москве и России: афиша с 29 июня по 9 июля 09:27"Перебежчиков нигде не любят": Кравец высказалась об увольнении Хаматовой. 09:00Даже стихи читают "под фанеру": Остроумова раскрыла изнанку кремлевских концертов 06:27Примадонна под прикрытием: когда родилась Пугачева на самом деле? 03:12"Его я использую": Решетова раскрыла фаворита задолго до скандала с Алсу 00:02Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить! 22:36Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд 22:34Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую? 22:07Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально? 21:58Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью 21:10Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым 20:48Шок! Нетребко и Эйвазов разводятся спустя 10 лет совместной жизни 20:03Избавившаяся от квартиры в Москве Варнава сделала заявление: Что за отношение?! 19:54Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность 19:19Раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили 18:15Новый скандал с Бритни Спирс: певице пришлось оправдываться перед народом 17:36Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу 16:55Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история 16:48ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру? 15:56Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород
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Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков?

Тест для умельцев из СССР: много ли вы знаете советских лайфхаков?
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В России люди живут иначе, чем жили в СССР. Дефицит продуктов, мебели, бытовой техники накладывали отпечаток на быт советских людей.

Многие проблемы в быту граждане СССР умудрялись решать благодаря своей смекалке. При этом к "нерешаемым" относились с юмором или философски. Знаете ли вы, как жили люди в советскую эпоху? Давайте проверим это с помощью теста.

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28 июня 2024, 16:31
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Панкратову-Черному стало плохо прямо во время юбилейного вечера: вызвали скорую

Панкратову-Черному стало плохо прямо во время юбилейного вечера: вызвали скорую
75-летие Александр Панкратов-Черный решил отмечать со зрителями. Он прилетел в Сочи на Международный кинофестиваль "Антарес" и вышел на сцену Зимнего амфитеатра. Но в конце праздничного вечера ему стало плохо с сердцем... Юбилейный вечер начался с поздравлений – от коллег, друзей, поклонников.

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Народный артист России Филипп Киркоров не сдержал себя, когда увидел, что натворила его фаворитка. С недавних пор Филипп Киркоров завел дружбу с 28-летней певицей Маргаритой Овсянниковой, более известной как Марго.

Вырезали половину желудка: Отар Кушанашвили смертельно болен

Вырезали половину желудка: Отар Кушанашвили смертельно болен
Крайне неутешительная информация поступила из больницы, где находится журналист и шоумен Отар Кушанашвили. Отара Кушанашвили доставили в реанимацию чуть больше недели назад.

Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи

Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи
Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом и младшими детьми более двух лет назад покинула родные палестины. Певица получила гражданство Израиля, у нее есть недвижимость на Кипре, а в июле она собирается на фестиваль к Лайме Вайкуле в Юрмалу. Тем неожиданнее было увидеть звезду эстрады в курортном Сочи. 90 лет назад был утвержден эскизный проект Сочинского театра.

Спасает репутацию: Алсу разоблачила вранье мужа на фоне скандального развода

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