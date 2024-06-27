"Перебежчиков нигде не любят": Кравец высказалась об увольнении Хаматовой.

В России Чулпан Хаматову носили на руках – она была примой Театра Наций, получала большие гонорары и государственные награды, снималась в громких фильмах. Думала, что все это после бегства получит и в русофобской Латвии, да не тут-то было.



Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского Театра. Актриса и певица Алена Кравец считает такой итог закономерным. "Перебежчиков нигде не любят, – говорит Кравец. – Хаматова думала, что в Латвии, которая пуще других усердствует, чтобы побольнее "укусить" Россию, ее примут с распростертыми объятиями. Оказалось, что она там никому особо не нужна – таких актрис там хватает, причем с хорошим латышским, в отличии от Хаматовой".



Кравец уверена: для русофобский Латвии мы всегда будем людьми второго сорта. "Без хорошего знания языка кому там нужна Хаматова? Выходить в массовке разве что, а это не те деньги, к которым она привыкла в России", – рассуждает Алена.

"Но меня удивляет, почему она не отказывается от российского паспорта, от наград и звания Народной артистки, раз Россия ей поперек горла, – возмущена Кравец. – Где ее принципиальность? Вот тут-то нутро с гнильцой и открылось. Ей хочется и рыбку съесть, и… в Евросоюзе жить. Жаль ее, так все "спустить в унитаз"! И ради чего?".

Кравец уверена: назад в Россию Хаматовой дороги нет. Народ ее не простит и не примет. На громкой актерской карьере можно поставить крест.