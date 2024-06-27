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Четверг 27 июня

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"Его я использую": Решетова раскрыла фаворита задолго до скандала с Алсу

"Его я использую": Решетова раскрыла фаворита задолго до скандала с Алсу
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Развод Алсу и Яна Абрамова стал одним из самых обсуждаемых событий этого лета. Поклонники гадают, что же послужило причиной разрыва пары после 18 лет брака. Имя Анастасии Решетовой в этой истории также не осталось незамеченным: публика муссирует слухи о романе модели и бизнесмена.

Казалось бы, что может быть общего у поп-звезды с многолетней карьерой и титулованной красавицы, делающей первые шаги в модельном бизнесе? Алсу, начавшая свой путь к славе еще в детстве, всегда казалась эталоном скромности и благородства. Решетова же, мама ребенка Тимати, уже имела опыт отношений с представителем шоу-бизнеса, когда слухи связали ее имя с Абрамовым.

Анастасия Решетова. Кадр YouTube @RUTVofficialchannel

И если сами участники этой истории предпочитают хранить молчание, то отдельные детали, кажется, говорят сами за себя. Еще задолго до начала скандала, в своей книге "Сегодня я проснулась другой", Решетова с очаровательной непосредственностью рассказывала о своем увлечении кокосовым маслом.

Анастасия Решетова получила прозвище "наложницы" на фоне романа с рэпером Тимати. Кадр YouTube @RUTVofficialchannel

"Моим фаворитом в уходе за лицом и телом является кокосовое масло, – признавалась она. – Его я использую как в пищу, так и для питания кожи".

Анастасия Решетова родила от Тимати внебрачного сына Ратмира. Кадр YouTube @RUTVofficialchannel

Эта, казалось бы, незначительная деталь обнажает важный аспект личности Решетовой: ее стремление к естественности и открытости, ее готовность делиться с миром своим видением красоты. Однако в контексте скандала возникает вопрос: насколько эта открытость искренна? И не является ли простой и естественный образ лишь тщательно сконструированной маской, за которой скрываются более сложные чувства и мотивы?

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27 июня 2024, 03:12
Анастасия Решетова родилась в 1996 году. Кадр YouTube @RUTVofficialchannel
"Сегодня я проснулась другой" / Редакция✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

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