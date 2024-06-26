Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую?

Певица Любовь Успенская оказалась в центре нового скандала.

На днях стало известно об отснятом видеоинтервью Любови Успенской для ютуб-канала FameTime. Певица откровенно побеседовала с журналисткой Лаурой Джугелия, но этот разговор, скорее всего, народ не увидит. Интервьюер решила не выпускать материал из-за большого содержания критики. Инсайдеры говорят: артистка прошлась едва ли не по половине российского шоу-бизнеса, используя при этом иногда обсценную лексику. Говорят, например, снова досталось Филиппу Киркорову, с которым исполнительница хита "По полюшку" судится из-за взаимных обзывательств в ранних интервью.

По слухам, Любовь Успенская оскорблена решением Лауры Джугелия отложить материал на полку. Журналистка дала понять, что не желает портить отношения со звездами, в частности, с Филиппом Киркоровым. Артистка, услышав отказ, якобы стала угрожать журналистке расправой. Мол, той нужно "ходить и оглядываться". Более того, певица будто требует один миллион рублей за потраченное время.

Но оправдать Любовь Успенскую пытается ее адвокат Елена Сенина. Юрист заверила, что в этой истории деталь про денежное вымогательство является ложью. По словам Сениной, речь идет лишь о разумности компенсации потраченных на организацию интервью денежных средств. И Лаура обещала подумать над этим, но потом слила переписки коллегам, отметила адвокат.

По мнению Елены Сениной, Лаура Джугелия наговаривает на Любовь Успенскую только ради пиара.