Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

Как живет 67-летний Расторгуев Тесты Туриченко из "Иванушек" раскрыл тайну о группе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Среда 26 июня

17:36Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу 16:55Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история 16:48ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру? 15:56Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород 15:49Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева 13:53ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса? 12:26"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга 10:52"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида 10:45Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография 10:00Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" 09:08"Я рад, что дети не стали артистами": как живет солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров 08:22"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 06:16Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой 03:00Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино 00:05ТОП-5 необычных поводов для тату: от обручения до карьерного роста 22:16"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения 22:01Покинувшую Россию Бузову заподозрили в интрижке с женатым мужчиной 20:29Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака 17:31Актриса Ковальчук похвасталась дорогостоящим кольцом после тайной свадьбы с Харламовым 16:05Черная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой 16:05"Ешкин кот!": [ТЕСТ] на знание смачных ругательств из советских фильмов 15:22ТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру? 14:51"Пугачева настояла": Малинин раскрыл главный секрет надгробия Моисеева 12:03Ошибка ценою в жизнь: что приводит врачей к уголовной ответственности 12:00Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы 09:47ТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы? 08:58Легендарные белорусские "Песняры" прилетели в Сочи и обратились к россиянам 06:05Бабушки и дедушки лезут в воспитание детей: как отстаивать личные границы без войны 03:25Минимум калорий, максимум витаминов: готовим легкие и полезные салаты из зелени 00:02Сначала – мусор, потом – дворец: первая работа Меган Маркл решила все 20:59"Лицо перекосило и ноги отказывали": Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк 19:05Дело принципа: Киркоров отказался мириться с Успенской и завершать разборки 19:01Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем 17:5577-летняя Васильева поставила жирную точку во взаимоотношениях с Пугачевой 17:45Россия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал 16:29Shaman назвал главную причину попадания под санкции ЕС 16:02Разин объяснил свой категорический отказ посещать могилу Шатунова 14:56Главный летний фестиваль Москвы способствует развитию добровольчества – эксперт 13:30"Нарушения и изменения психики": Зацепин объяснил желание Губина судиться 13:13"Пузо уже": Загитова сделала внезапное признание после разговоров о свадьбе 10:03[ТЕСТ] для самых внимательных: угадайте культовый советский фильм по обуви героя 09:33"Звучала не так эффектно": сын обнародовал настоящую фамилию Александра Малинина 09:01[ТЕСТ] для киноманов и меломанов: угадайте советский фильм по звучащей в нем песне 06:15Города-курорты в России или отдых в Европе: что выбрать в 2024 году? 03:35Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет 00:04Врач Коньшина дала 5 советов: как помочь ребенку наладить режим сна 21:12Поколение Netflix: 5 книг, которые легли в основу сериалов от известных сервисов 18:08Угадайте фильм СССР по 1 кадру с птицей – [ТЕСТ] 15:23"Я не стеснялась": Бабкина не стала скрывать, чем зарабатывала в юности | Знают только избранные 12:23Cекреты SPF-кремов, о которых вы не знали | правило "двух пальцев"
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу

Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу
274

К конфликту между певицей Алсу и Анастасией Решетовой приковано пристальное внимание СМИ. Это случилось после того, как появились слухи о романе мужа певицы с моделью.

Ситуация обострилась после того, как Алсу прямо обвинила Решетову во лжи в комментариях к одному из постов последней в соцсетях. Косвенное подтверждение слухов о неверности Абрамова возникло в тот момент, когда Алсу прокомментировала сообщение экс-любовницы Тимати, в котором та отрицала, что встречается с женатыми мужчинами. В ответ Алсу написала краткое, но хлесткое: "Врет".

Позже Алсу рассказала о своих взаимоотношениях с Анастасией Решетовой. На премии "Мама года" журналисты не могли обойти стороной этот скандальный эпизод и обратились к певице за комментарием. Алсу в ответ заявила: "Я бы не хотела говорить о девушке с низким социальным статусом", подчеркивая свое отношение к Решетовой.

Профайлер Илья Анищенко проанализировал невербальные реакции Алсу на вопросы о Решетовой — они вызвали тревогу у иногих поклонников звезды. Эксперт отметил, что видны признаки стресса и неприязни в поведении певицы при упоминании этой темы. Особенно ярко это проявляется, когда речь заходит о возможной встрече Алсу с Решетовой. Эксперт указал на признаки страха и скрытности в поведении певицы, что может свидетельствовать о том, что она что-то скрывает в отношениях с Решетовой.

На данный момент ситуация между Алсу и Решетовой остается напряженной и загадочной, вызывая интерес и споры в обществе. Возможно, дальнейшее развитие событий прольет свет на тайны и интриги, связанные с этими двумя известными личностями.

Подпишись в Telegram

26 июня 2024, 17:36
Алсу. Фото: соцсети
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

По теме

Черная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой

Алсу уничтожила важный документ после слов о крахе ее семьи из-за Решетовой
Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица

 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история

Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о хитром поступке Дженнифер Лопес во время ее визита в российскую столицу. Чуть больше десяти лет назад Дженнифер Лопес была лицом известного бренда женской обуви.

ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру?

ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру?
Готовы окунуться в мир искрометного юмора и неподражаемой сатиры советского кино? Этот тест – настоящее испытание на знание культовых комедий, над которыми смеялись наши бабушки и дедушки, мамы и папы, да и мы сами до сих пор не прочь пересмотреть их в который раз! Эпоха СССР подарила нам не только эталонную "Бриллиантовую руку" и заводную "Кавказскую пленницу", но и целый круговорот знаковых увлекательных лент, созданных мастерами советской режиссуры.

Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород

Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород
Лайма Вайкуле готовится к ежегодному фестивалю в Юрмале, однако билеты продаются медленно. В конце июля Лайма Вайкуле вновь соберет друзей и единомышленников на фестивале "Laima Rendezvous Jurmala".

Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева

Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева
Игорь Николаев получает внушительные гонорары за свои выступления. Такое заявление сделал продюсер Сергей Дворцов. По словам Дворцова, за частный корпоратив Игорю Николаеву могут платить до пяти миллионов рублей.

ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса?

ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса?
Каждый из нас помнит школьные годы – беззаботную пору, полную самых ярких открытий и грандиозных побед. Но были ли эти победы только на спортивной площадке или на контрольной у доски? Некоторые блестяще справлялись с задачами по химии, другие писали лучшие сочинения, а кто-то знал на зубок даты всех исторических событий.

Выбор читателей

25/06ВтрТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру? 26/06Срд"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 25/06ВтрЛегендарные белорусские "Песняры" прилетели в Сочи и обратились к россиянам 25/06ВтрЧерная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой 25/06ВтрТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы? 24/06Пнд"Лицо перекосило и ноги отказывали": Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк