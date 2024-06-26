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Среда 26 июня

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Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева

Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева
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Игорь Николаев получает внушительные гонорары за свои выступления. Такое заявление сделал продюсер Сергей Дворцов.

По словам Дворцова, за частный корпоратив Игорю Николаеву могут платить до пяти миллионов рублей. Это свидетельствует о высокой популярности и востребованности артиста на отечественной сцене.

Сергей Дворцов отметил, что Николаев продолжает активно выступать, писать песни и участвовать в гастролях даже в свои 64 года. Он назвал Игоря талантливым и преданным своему творчеству человеком, который работает без устали. Гонорары Николаева соответствуют его статусу — за одно выступление он может получать от трех до четырех миллионов рублей в Москве и немного меньше в регионах.

Помимо концертной деятельности, Игорь Николаев активно работает над новым альбомом и готовится к запуску фестиваля в июле. Согласно словам продюсера, Николаев не планирует завершать карьеру в ближайшее время, так как у него остаются большие творческие планы и способность создавать хиты.

Несмотря на то, что некоторые фанаты считают, что для написания новых песен Николаеву нужно изменить свою личную жизнь и найти новую жену (учитывая, что многие из его хитов были посвящены любимым женщинам), продюсер утверждает, что развод с Юлией Проскуряковой не стоит ожидать. Он уверен, что артист способен находить вдохновение в своем творчестве независимо от своего семейного положения.

Сергей Дворцов также отметил, что Игорь Николаев сосредоточен на продвижении своей карьеры в настоящее время и не планирует скоро менять свой семейный статус. Вдохновленный своим творчеством и постоянной работой, Николаев продолжает радовать своих поклонников новыми хитами и яркими выступлениями.

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26 июня 2024, 15:49
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32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр Youtube / @novaya-volna
Фото: соцсети / @koroleva__star

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