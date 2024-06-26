Избавившаяся от квартиры в Москве Варнава сделала заявление: Что за отношение?!

Актриса, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала правду о имеющейся недвижимости.

Не так давно в СМИ появилась информация, что 39-летняя Екатерина Варнава обзавелась недвижимостью не только в Москве, но и в ОАЭ, Грузии и на Кипре. Эти новости удивили не только общественность, но и саму артистку, в чем она призналась в недавней беседе с Сергеем Мезенцевым для его подкаста.

Екатерина решила сделать официальное заявление: большинство из того, что пишут о ее имуществе в Сети, является ложью. По словам актрисы, столичную квартиру она продала, и теперь живет в съемной. Она арендует жилплощадь и на Кипре. Также знаменитость уточнила, что приобрела в Грузии не квартиру, а номер в строящемся гостиничном комплексе.

Также Екатерина Варнава недоумевает, почему при этом ее подозревают в оказании эскорт-услуг.

"Ребят, что за отношение к женщинам в этой стране, я не понимаю? Почему вы думаете, даже если бы у меня была квартира в Дубае, на Кипре, в Москве... Да, это недешево. Да, это очень дорого! Но я работаю полжизни", – возмутилась актриса.

Екатерина Варнава. Фото: YouTube / @sergeymeza

Ранее Екатерина Варнава заступилась за жену популярного комика. Слова звезды Comedy Woman приводили "Дни.ру".