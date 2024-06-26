Раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили

Что известно о состоянии журналиста и светского обозревателя Отара Кушанашвили, которого госпитализировали на прошлой неделе, на данный момент?

Отар Кушанашвили угодил в реанимацию после многочисленных жалоб на здоровье, в частности, на острые боли в области живота и сердца. Например, в последнем выпуске ютуб-шоу "Каково?" журналист выглядит значительно хуже, чем раньше. В больнице врачи обнаружили у знаменитости не одно заболевание, в том числе острую непроходимость кишечника. Во время операции была найдена опухоль брюшной полости (пока точно неизвестно, является ли она злокачественной), сообщал телеграм-канал SHOT.

Позже поступила информация о том, что после хирургического вмешательства состояние шоумена ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, Отар, выходя из медикаментозного сна, якобы не может разговорить, общается кивками, жестами, просто взглядом.

В то же время родственники Отара Кушанашвили воздерживаются от развернутых комментариев о его состоянии. Лишь недавно они вышли на связь, чтобы немного успокоить публику: состояние журналиста стабильное, продолжается восстановление организма.

Напомним, Отар Кушанашвили провел день рождения, 22 июня, в больнице. Ему исполнилось 54 года.