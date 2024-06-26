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Среда 26 июня

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Раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили

Раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили
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Что известно о состоянии журналиста и светского обозревателя Отара Кушанашвили, которого госпитализировали на прошлой неделе, на данный момент?

Отар Кушанашвили угодил в реанимацию после многочисленных жалоб на здоровье, в частности, на острые боли в области живота и сердца. Например, в последнем выпуске ютуб-шоу "Каково?" журналист выглядит значительно хуже, чем раньше. В больнице врачи обнаружили у знаменитости не одно заболевание, в том числе острую непроходимость кишечника. Во время операции была найдена опухоль брюшной полости (пока точно неизвестно, является ли она злокачественной), сообщал телеграм-канал SHOT.

Позже поступила информация о том, что после хирургического вмешательства состояние шоумена ухудшилось, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, Отар, выходя из медикаментозного сна, якобы не может разговорить, общается кивками, жестами, просто взглядом.

В то же время родственники Отара Кушанашвили воздерживаются от развернутых комментариев о его состоянии. Лишь недавно они вышли на связь, чтобы немного успокоить публику: состояние журналиста стабильное, продолжается восстановление организма.

Напомним, Отар Кушанашвили провел день рождения, 22 июня, в больнице. Ему исполнилось 54 года.

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26 июня 2024, 19:19
Отар Кушанашвили. Фото: YouTube / @dnevnik_hacha
Комсомольская правда• Требует проверки

Фоторепортаж

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

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