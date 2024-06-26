Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально?

Телеведущая Лера Кудрявцева обратила внимание на окружающих ее людей.

Лера Кудрявцева ведет довольно откровенную беседу с подписчиками своего телеграм-канала. Телезвезда делится с аудиторией даже тем, что многие женщины постеснялись бы озвучивать даже в небольшой компании. Например, недавно знаменитость пожаловалась на наличие лишних килограммов.

Сначала она пожелала доброго дня лишь "толстым". Мол, к худым это пожелание не относится. Администратор одного из популярных телеграм-каналов поинтересовался, почему Лера написала именно так. "Нормально ж все было", – отметил "НеМалахов", вероятно, указав на отличную фигуру знаменитости.

Но Кудрявцева призналась, что поправилась на пять килограммов. Многие люди сочли бы это мелочью, но, судя по словам телезвезды, для нее это весьма существенно. "Где нормально?" – сокрушается телеведущая, устроив публичную истерику из-за лишнего веса.

Лера Кудрявцева ощущает досаду из-за тех, кому удалось добиться внушительных результатов похудения к летнему сезону. "А я нажрала", – честно призналась ведущая передачи "Секрет на миллион". Автор телеграм-канала "НеМалахов" поддержал набравшую лишние килограммы телезвезду шуткой: "Полные женщины хороши! Зимой – для тепла, летом – для тени".