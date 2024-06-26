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Среда 26 июня

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Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность

Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность
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Недавно принцесса Кейт Миддлтон на светском мероприятии порадовала поклонников свежим видом после новостей о лечении рака. Однако журнал "Vanity Fair" вызвал недоумение у фанатов, опубликовав на обложке мрачную фотографию принцессы на траурном фоне.

Многие пользователи соцсетей выразили свое разочарование выбором журнала, отметив излишнюю траурность и мрачность выбранного снимка. Критики заметили, что у Кейт есть множество других фотографий, более ярких и позитивных, которые могли бы лучше передать атмосферу события.

Реакция публики на обложку журнала была разнообразной: от недовольства до надежды на интересное содержание внутри издания. Некоторые выразили удивление относительно выбора снимка, подчеркнув, что она может не лучшим образом отражать образ принцессы.

Комментарии фанатов свидетельствуют о том, что обложка вызвала смешанные чувства и разочарование у публики, а также подняла вопросы о стиле и подходе к представлению королевской семьи в медиа. Споры и обсуждения вокруг этой темы продолжаются, оставляя многих поклонников в ожидании новой информации и фотографий, более соответствующих ожиданиям и настроению общественности.

Напомним, в марте текущего года Миддлтон записала видеообращение, в котором объявила о том, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. С тех пор она редко появлялась на публике, и представители королевской семьи никак не комментировали ее состояние.

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26 июня 2024, 19:54
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Vanity Fair✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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