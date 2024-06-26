"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида

Светлана Немоляева стала гостьей первого Международного кинофестиваля "Антарес", который в эти дни проходит в Сочи. В конкурсных программах будут представлены 50 фильмов из 29 стран. А во внеконкурсных показах – любимая советская киноклассика. В тои числе и фильм Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Мало кто знает, что роль Шурочки там могла сыграть Светлана Немоляева, но пробы провалила. С обожаемой миллионами актрисой встретился корреспондент "Дни.ру".

В мае легендарная актриса ни на шутку напугала поклонников – ее увезли в больницу на скорой прямо из родного театра им. Маяковского, где Немоляева служит с 1959 года. Врачи выявили в 87-летней звезды ковид и даже поместили ее в реанимационное отделение.

К счастью, актрису за неделю поставили на ноги. И поездка в Сочи стала первой для Светланы Владимировны после выздоровления. Хотя, как она признается, слабость пока остается – сейчас занимается реабилитацией. "Меня доктор предупредил, что еще месяца три у меня будут усталость, потеря энергии и апатия", – пояснила Немоляева.

Но что помогает ей гастролировать, сниматься, выходить на сцену? "Желание жить, а не прозябать дает мне силы сегодня, – улыбается актриса. – Плюс я очень люблю Сочи – здесь мы много гастролировали, снимали кино, хотя никогда не отдыхали".

Светлана Владимировна до сих пор восхищает женственностью, нежностью и очарованием. "Никакого особого секрета у меня нет, – признается Немоляева. – Я стараюсь уважать зрителей. Хотя дома хожу, как чучело (смеется). Вы бы посмотрели на меня на даче! Когда я попадаю туда, где люди, то должна им соответствовать. А когда я попадаю в леса и в кустарники, я соответствую лесным просторам (смеется)".