ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса?

Как живет 67-летний Расторгуев Тесты Туриченко из "Иванушек" раскрыл тайну о группе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Среда 26 июня

13:53ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса? 12:26"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга 10:52"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида 10:45Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография 10:00Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" 09:08"Я рад, что дети не стали артистами": как живет солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров 08:22"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 06:16Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой 03:00Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино 00:05ТОП-5 необычных поводов для тату: от обручения до карьерного роста 22:16"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения 22:01Покинувшую Россию Бузову заподозрили в интрижке с женатым мужчиной 20:29Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака 17:31Актриса Ковальчук похвасталась дорогостоящим кольцом после тайной свадьбы с Харламовым 16:05Черная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой 16:05"Ешкин кот!": [ТЕСТ] на знание смачных ругательств из советских фильмов 15:22ТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру? 14:51"Пугачева настояла": Малинин раскрыл главный секрет надгробия Моисеева 12:03Ошибка ценою в жизнь: что приводит врачей к уголовной ответственности 12:00Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы 09:47ТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы? 08:58Легендарные белорусские "Песняры" прилетели в Сочи и обратились к россиянам 06:05Бабушки и дедушки лезут в воспитание детей: как отстаивать личные границы без войны 03:25Минимум калорий, максимум витаминов: готовим легкие и полезные салаты из зелени 00:02Сначала – мусор, потом – дворец: первая работа Меган Маркл решила все 20:59"Лицо перекосило и ноги отказывали": Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк 19:05Дело принципа: Киркоров отказался мириться с Успенской и завершать разборки 19:01Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем 17:5577-летняя Васильева поставила жирную точку во взаимоотношениях с Пугачевой 17:45Россия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал 16:29Shaman назвал главную причину попадания под санкции ЕС 16:02Разин объяснил свой категорический отказ посещать могилу Шатунова 14:56Главный летний фестиваль Москвы способствует развитию добровольчества – эксперт 13:30"Нарушения и изменения психики": Зацепин объяснил желание Губина судиться 13:13"Пузо уже": Загитова сделала внезапное признание после разговоров о свадьбе 10:03[ТЕСТ] для самых внимательных: угадайте культовый советский фильм по обуви героя 09:33"Звучала не так эффектно": сын обнародовал настоящую фамилию Александра Малинина 09:01[ТЕСТ] для киноманов и меломанов: угадайте советский фильм по звучащей в нем песне 06:15Города-курорты в России или отдых в Европе: что выбрать в 2024 году? 03:35Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет 00:04Врач Коньшина дала 5 советов: как помочь ребенку наладить режим сна 21:12Поколение Netflix: 5 книг, которые легли в основу сериалов от известных сервисов 18:08Угадайте фильм СССР по 1 кадру с птицей – [ТЕСТ] 15:23"Я не стеснялась": Бабкина не стала скрывать, чем зарабатывала в юности | Знают только избранные 12:23Cекреты SPF-кремов, о которых вы не знали | правило "двух пальцев" 12:01"Избивают и грабят": полночный крик Дюжева в Telegram вызвали преступники 06:16Вы ТОЧНО ждали этот ТЕСТ: сможете узнать фильмы СССР по кадрам с 3 людьми? 03:13Полезные крупы: почему быстро – не значит полезно? 00:03Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет 21:21"Фабрика звезд" научила петь, а кто научит пеленать? Сати Казанова в ожидании чуда
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса?

ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса?
3

Каждый из нас помнит школьные годы – беззаботную пору, полную самых ярких открытий и грандиозных побед. Но были ли эти победы только на спортивной площадке или на контрольной у доски?

Некоторые блестяще справлялись с задачами по химии, другие писали лучшие сочинения, а кто-то знал на зубок даты всех исторических событий. В каждой компании был тот самый эрудит, к которому обращались за помощью и чье мнение уважали.

Вспомните: тогда знания были настоящей ценностью. Без вездесущих соцсетей и смартфонов было гораздо лучше. Один запоминал факты из энциклопедий, другой с увлечением читал классику, третий превосходил учителя географии. Все было иначе — именно интеллектуальный потенциал определял авторитет и перспективы ученика, а не лайки, подписчики и кроссовки известного бренда.

Представьте: вы снова сидите за школьной партой, а перед вами – не только девчонка с косичками, но и вопросы из разных областей знаний. Одни кажутся легкими, как шутка первоклассника, а другие заставляют ломать голову. Но каждый вопрос – это возможность тряхнуть стариной, вспомнить школьную программу и даже стать по-человечески лучше.

Кадр из фильма СССР "Розыгрыш", режиссер Владимир Меньшов (1976), 16+

Готовы ли вы к телепортации в прошлое? Хватит ли ваших знаний, чтобы стать душой компании, к которой все тянутся за советом? Сможете ли вы завоевать авторитет своим умом и эрудицией, как это делали прежде в школьные годы?

Проверьте себя! Этот тест – увлекательное путешествие в мир знаний и возможность почувствовать, каково это – быть самым умным в классе!

Телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса?

1/5

Когда профессор Преображенский оживил Шарикова, он сказал "абырвалг", но какое слово было еще раньше?

а) Абыр

б) Арг

в) Валг

г) Ралг

2/5

Когда Менделеев создал таблицу химических элементов, он выделил кислород, но какой элемент в ней самый первый?

а) Гелий

б) Водород

в) Литий

г) Бериллий

3/5

Какой именно теме князь Василий III посвятил конкурс в первые годы XVI века?

а) Ум

б) Сила

в) Красота

г) Хитрость

4/5

В концепции "семи чакр" седьмая — Сахасрара, а как точно называется первая?

а) Аджна

б) Манипура

в) Свадхистхана

г) Муладхара

5/5

Всего Геракл совершил 12 подвигов, а с каким существом связан первый по счету?

а) Лев

б) Гидра

в) Кабан

г) Лань

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1 — а) — Абыр (слово-палиндром из романа Михаила Булгакова "Собачье сердце", 1925 года)

2 — б) — Водород (первая официальная версия таблицы Менделеева была представлена в 1869 году)

3 — в) — Красота (князь взял в жены участницу Соломонию Сабурову, однако развелся с ней в 1525 году)

4 — г) — Муладхара (в переводе с санскрита означает "корень", а детальное описание системы чакр появилось в XV веке)

5 — а) — Лев (царь Еврисфей поручил Гераклу ликвидировать Немейского льва около 1300 г. до нашей эры)

Ну что, мальчишки и девчонки, посчитали баллы? За 5 правильных ответов каждому положена медаль всезнайки! А если ошиблись – не беда! Не оставайтесь на второй год, а просто пройдите тест сначала и улучшите свой результат!

Подпишись в Telegram

26 июня 2024, 13:53
Мини-сериал "Большая перемена", режиссер Алексей Коренев, 1972, 0+
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше

Поршни (10-15 века). Фото: Екатерина Ежова
Вязаные носки (10-14 века). Фото: Екатерина Ежова
Туфли с вышивкой (14 век). Фото: Екатерина Ежова
Обмотки с металлическими крючками (10-14 века). Фото: Екатерина Ежова
Сапоги с высоким голенищем (13 век). Фото: Екатерина Ежова

По теме

ТЕСТ по школьному учебнику истории: насколько хорошо вы знаете прошлое Отечества

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида

"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида
Светлана Немоляева стала гостьей первого Международного кинофестиваля "Антарес", который в эти дни проходит в Сочи. В конкурсных программах будут представлены 50 фильмов из 29 стран. А во внеконкурсных показах – любимая советская киноклассика. В тои числе и фильм Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Мало кто знает, что роль Шурочки там могла сыграть Светлана Немоляева, но пробы провалила. С обожаемой миллионами актрисой встретился корреспондент "Дни.ру". В мае легендарная актриса ни на шутку напугала поклонников – ее увезли в больницу на скорой прямо из родного театра им.

Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография

Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография
После вторых родов 41-летняя Ковальчук превратилась в девочку! Певица начала уменьшаться в размерах и теперь буквально тает на глазах. В июле жена Алексея Чумакова стала мамой второй раз.

"Я рад, что дети не стали артистами": как живет солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров

"Я рад, что дети не стали артистами": как живет солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров
В Сочи стартовал Международный кинофестиваль "Антарес". По масштабу, программе и количеству звезд он затмит, кажется, любой российский кинофорум. В конкурсных программах будут представлены 50 фильмов из 29 стран. А еще – выставки, творческие встречи, спектакли и концерты. Среди гостей "Антареса" – и легендарный советский ВИА "Ялла" с бессменным солистом Фаррухом Закировым. Фарруху Каримовичу идет 79-й год.

"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста

"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста
Первый канал открыл настоящую охоту за красавцем-актером Нилом Кропаловым – звезде сериалов "Ранетки", "Мачеха", "Лестница в небеса", "Серебряный бор". Ведь тусовка считает, что он – внебрачный сын актера Александр Абдулова. Ведь они похожи, как две капли воды. Правду решил выяснить корреспондент "Дни.ру" на открытии Международного кинофестиваля "Антарес" в Сочи. По официальной версии, родители Нила – модель и актриса Оксана Калиберда, известная зрителям по фильмам "Шереметьево-2" и "Любовь на острове смерти", и композитор Николай Кропалов, в 1990-е годы сотрудничавший с группой "Божья коровка".

Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой

Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой
Жизнь подарила великой актрисе силу, талант и... одиночество. Замужем дважды, любима многими, она так и не нашла своего счастья. Почему? Обратимся к фактам. Каждый ее роман, словно яркая вспышка, озарял жизнь, но тепла не дарил.

Выбор читателей

25/06ВтрТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру? 25/06ВтрЛегендарные белорусские "Песняры" прилетели в Сочи и обратились к россиянам 24/06ПндРоссия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал 25/06ВтрЧерная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой 26/06Срд"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 24/06Пнд"Лицо перекосило и ноги отказывали": Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк