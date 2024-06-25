"Пугачева настояла": Малинин раскрыл главный секрет надгробия Моисеева

68-летний Борис Моисеев умер после третьего инсульта 27 сентября 2022 года. Спустя год на Троекуровском кладбище столицы был открыт памятник этому знаменитому танцору и певцу. Его главный секрет раскрыл корреспонденту "Дни.ру" Никита Малинин.

По словам директора артиста Сергея Гороха, в создании скульптуры помогала Алла Пугачева. С Примадонной постоянно обсуждалось будущее изваяние. Живущая в Израиле Народная артистка СССР даже хотела оплатить все работы, но Горох отказался, взяв все расходы на себя. Мол, это его знак уважения к покойному Боре. Так появилась скульптура, прототипом которой стала постановка Моисеева "Боль разлуки".

Автор памятника — скульптор Филипп Трушин. Он же делал мемориальную доску на доме актера Владимира Этуша, занимался его памятником на Новодевичьем кладбище Москвы. "Фигура артиста в скульптуре отражена в движении, символизируя визионерский подход Моисеева к формированию постсоветской хореографии и популярной культуры, являющийся актуальным до сих пор", — объяснил он.

А на надгробии памятника высечены слова из песни Моисеева "Начни с себя весь мир любить. "В свое время для Бориса Михайловича мне удалось написать пару песен, – рассказал корреспонденту "Дни.ру" на кинофестивале "Кабардино-Балкария'2024" в Нальчике музыкант Никита Малинин. – Одна из них называлась "Начни с себя". И когда его не стало, именно эту фразу было решеное нанести на его надгробие. Говорят, что это Алла Пугачева настояла, хотя не знаю, так ли это в реальности. Мне позвонил его директор и сообщил про это. Мне кажется, в этой песне был весь Борис Моисеев…"