"Ешкин кот!": [ТЕСТ] на знание смачных ругательств из советских фильмов

ТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру?

Шутки в сторону: этот тест по плечу только патриотам советского кинематографа! Но кто сегодня способен пройти его до конца? Неужели именно вы? Каждый из нас хранит в памяти теплые воспоминания об эпохе СССР, особенно — о кинематографе минувших лет.