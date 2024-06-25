"Ешкин кот!": [ТЕСТ] на знание смачных ругательств из советских фильмов

1. "Ох ты, Ешкин кот!"
А – "Любовь и голуби";
Б – "Служебный роман";
В – "Вокзал для двоих".
2. "Отлезь, гнида!"
А – "Золотой теленок";
Б – "12 стульев";
В – "Собачье сердце.
3. "Титька тараканья!"
А – "Афоня";
Б – "Джентльмены удачи";
В – "Берегись автомобиля"
4. "Ты что, с Урала?"
А – "Покровские ворота";
Б – "Самая обаятельная и привлекательная";
В – "Карнавал".
5. "Раз уж ты такая идиотка..."
А – "Экипаж";
Б – "Девчата";
В – "Мимино".
ОТВЕТЫ
1 – А – "Любовь и голуби";
2 – В – "Собачье сердце;
3 – А – "Афоня";
4 - Б – "Самая обаятельная и привлекательная";
5 – А – "Экипаж".