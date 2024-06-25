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ТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру?

ТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру?
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Шутки в сторону: этот тест по плечу только патриотам советского кинематографа! Но кто сегодня способен пройти его до конца? Неужели именно вы?

Каждый из нас хранит в памяти теплые воспоминания об эпохе СССР, особенно — о кинематографе минувших лет. Золотой век отечественного кино подарил нам не просто фильмы, а завораживающие шедевры – блистательные комедии Гайдая и трогательные мелодрамы Рязанова, героические драмы о войне и увлекательные детективы о мире. Киностудии "Мосфильм", "Ленфильм", "Одесская киностудия", "Беларусьфильм" и многие другие создавали ленты на все времена, которые даже сейчас трогают сердца зрителей.

Многие подтвердят, что современному кинематографу с его ориентацией на цифровизацию и инновационную технику не хватает не только профессионалов киноискусства, но и той всепроникающей искренности, которая пронизывала каждое творение мастеров кино СССР. И действительно, фильмы советской поры – это километры пленки, на которых рисует душа, изображая жизнь вплоть до мелочей, с ее сюрпризами и разочарованиями, эмоциями и чувствами.

Неудивительно, что советские фильмы и сегодня смотрят все с неприкрытым восторгом: и стар, и млад, и физики, и лирики. Одни находят в них отражение своей юности, другие – вечные ценности и непреходящие идеалы. Любой кадр шедевров из теста "Дни.ру" – словно окно в прошлое, позволяющее повернуть стрелки часов и вернуться в СССР, где все было иначе.

Но лишь истинные знатоки способны узнать выбранные нами кинопроекты, словно опытный детектив, восстанавливающий картину преступления по мельчайшим уликам. Достаточно ли вам мимолетного взгляда, одного лишь одного кадра, чтобы определить название? Хватит ли вам интуиции и наблюдательности, чтобы картина предстала перед вами во всей красе?

Проверьте себя! Откройте для себя увлекательный мир любимых кинолент, где каждый кадр – это новая встреча со старыми друзьями и неразгаданными историями. Настройтесь на 5 правильных ответов, но не ругайте себя за ошибку, ведь этот тест под силу только ценителям кинематографа СССР. При желании вы можете посмотреть избранные фильмы после теста, когда получите правильные ответы — они предоставлены в конце.

ВОПРОСЫ

1/5

Это не просто партнеры, а самые настоящие народные герои — узнаете кино?

Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

а) "Место встречи изменить нельзя" (12+)

б) "Опасные гастроли" (6+)

в) "Интервенция" (12+)

г) "Я родом из детства" (12+)

2/5

Эту девушку возле такси вспомнят только знатоки — узнали фильм?

Кадр YouTube / @5TVRussia

а) "Выйти замуж за капитана" (12+)

б) "Впервые замужем" (12+)

в) "Не ходите, девки, замуж" (0+)

г) "Молодая жена" (6+)

3/5

А эти двое отлично смотрятся вместе — вы же помните киноленту с ними?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а) "Их знали только в лицо (12+)

б) "За двумя зайцами" (12+)

в) "Не пройдет и года..." (12+)

г) "Одинокая женщина желает познакомиться" (6+)

4/5

Одни из самых любимых героев советского народа — какой это фильм?

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

а) "Вий" (12+)

б) "Майская ночь, или Утопленница" (12+)

в) "Пропавшая грамота" (12+)

г) "Вечера на хуторе близ Диканьки" (6+)

5/5

Безумно колоритная гражданка встречалась в разных картинах СССР — а какая эта?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) "Двенадцать стульев" (6+)

б) "Иван Васильевич меняет профессию" (6+)

в) "Не может быть!" (12+)

г) "Покровские ворота" (6+)

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КИНО СССР:

1 — а) — "Место встречи изменить нельзя" — Одесская киностудия (1979) — 12+

2 — б) — "Впервые замужем" — Киностудия "Ленфильм" — (1979) — 12+

3 — в) — "Не пройдет и года..." — Киностудия имени Довженко — (1973) — 12+

4 — г) — "Вечера на хуторе близ Диканьки" — Киностудия имени Горького — (1961) — 6+

5 — а) — "Двенадцать стульев" — Киностудия "Мосфильм" — (1971) — 6+

Если вы ответили хотя бы на 3 вопроса верно — это неплохой результат. Лишь выдающиеся "отличники" по кино СССР смогли дать рекордные 5 верных ответов.

Посмотрите указанные киноработы СССР всей семьей и посоветуйте друзьям пройти тест для проверки знаний!

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25 июня 2024, 15:22
Кадр из фильма "Белые росы" (12+), выпущен киностудией "Беларусьфильм" в 1983 году
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

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