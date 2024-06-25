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Вторник 25 июня

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"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения

"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения
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Виторган заявил, что признает "только звездное небо над головой и нравственный закон внутри". Призывы "повзрослей уже" он связал с идеями Ницше и назвал морализаторством. "То же г***, вид сбоку", – гласит его вызывающий манифест в Telegram.

Неужели актер, который еще недавно читал нотации о нравственности, сам же отрекся от своих слов и призывает жить по принципу "что хочу, то и ворочу"? Вспоминается его недавний скандал ввиду сериала "Контакт", откуда его "вырезали", заменив на дипфейк. Официальных причин не называли, но, видимо, дело не только в творческих разногласиях.

Вернемся на несколько лет назад. Итак, 2019 год стал для Максима Виторгана переломным: распался его брак с Ксенией Собчак, который телеведущая называла союзом "тормоза и молнии". И в том же году актер устроил публичную драку с очередным мужем Собчак — Константином Богомоловым. Кроме "закона улиц" другим и не пахло. Или все же запахло?

Максим Виторган и Ксения Собчак на интервью. Кадр YouTube: @kinovdetalyah

Более того, в 2022 году артист признавался что "крайне ленив" в работе и решил "проскочить где полегче". Неужели тогда говорил искренне, а его "нравственный закон" – лишь удобная маска для публики?

И как быть с многочисленными резкими выпадами Виторгана в адрес поклонников, интересовавшихся его личной жизнью? Создается впечатление, что его "закон" работает избирательно: к себе снисходителен, к окружающим – не всегда.

Публикуя свой манифест в Telegram, Виторган, кажется, сам ответил на этот вопрос: "И то, и другое пользуют, когда… надо придать благовидности чему-то не очень благовидному... И то, и другое лишь перекладывание ответственности за собственные гадости".

Почему под "звездным небом", о котором вещает Максим, есть место для лицемерия, но нет места для банальной порядочности? Почему Виторган учит жизни, не убрав собственные "гадости"? Неужели "тормоз" в них увяз, читая Telegram-проповеди о "том же г" под звездным небом морали? Хочется верить, что это не так, и актер еще сумеет доказать делом существование своего "нравственного закона" или избавится от "того же г" в блестящей упаковке философии.

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25 июня 2024, 22:16
Максим Виторган—Кадр Youtube-шоу "Света вокруг света"
Telegram-канал Максима Виторгана + Редакция "Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке

Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий.
Телеведущая Ксения Собчак.
Актер Максим Виторган.
Актриса Виктория Исакова.
Актриса Юлия Снигирь.
Актриса Виктория Толстоганова.
Режиссер Резо Гигинеишвили и светская дама Надежда Оболенцева.
Актер Алексей Серебряков целует актрису Викторию Толстоганову.
Режиссер Алексей Учитель.
Актриса Ольга Сутулова.

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