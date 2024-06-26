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Среда 26 июня

08:22"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 06:16Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой 03:00Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино 00:05ТОП-5 необычных поводов для тату: от обручения до карьерного роста 22:16"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения 22:01Покинувшую Россию Бузову заподозрили в интрижке с женатым мужчиной 20:29Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака 17:31Актриса Ковальчук похвасталась дорогостоящим кольцом после тайной свадьбы с Харламовым 16:05Черная полоса: Алсу терпит миллионные убытки на фоне развода и скандала с Решетовой 16:05"Ешкин кот!": [ТЕСТ] на знание смачных ругательств из советских фильмов 15:22ТЕСТ для ценителей кино СССР: сможете узнать название фильма по 1 кадру? 14:51"Пугачева настояла": Малинин раскрыл главный секрет надгробия Моисеева 12:03Ошибка ценою в жизнь: что приводит врачей к уголовной ответственности 12:00Собянин рассказал о планах благоустройства в Центральном округе Москвы 09:47ТЕСТ: литературная вселенная – только гении осилят 5 из 5. А вы? 08:58Легендарные белорусские "Песняры" прилетели в Сочи и обратились к россиянам 06:05Бабушки и дедушки лезут в воспитание детей: как отстаивать личные границы без войны 03:25Минимум калорий, максимум витаминов: готовим легкие и полезные салаты из зелени 00:02Сначала – мусор, потом – дворец: первая работа Меган Маркл решила все 20:59"Лицо перекосило и ноги отказывали": Навка рассказала о предсмертном состоянии Заворотнюк 19:05Дело принципа: Киркоров отказался мириться с Успенской и завершать разборки 19:01Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем 17:5577-летняя Васильева поставила жирную точку во взаимоотношениях с Пугачевой 17:45Россия потеряла Панина*: актер "спился на помойке", дочь плакала, народ кричал 16:29Shaman назвал главную причину попадания под санкции ЕС 16:02Разин объяснил свой категорический отказ посещать могилу Шатунова 14:56Главный летний фестиваль Москвы способствует развитию добровольчества – эксперт 13:30"Нарушения и изменения психики": Зацепин объяснил желание Губина судиться 13:13"Пузо уже": Загитова сделала внезапное признание после разговоров о свадьбе 10:03[ТЕСТ] для самых внимательных: угадайте культовый советский фильм по обуви героя 09:33"Звучала не так эффектно": сын обнародовал настоящую фамилию Александра Малинина 09:01[ТЕСТ] для киноманов и меломанов: угадайте советский фильм по звучащей в нем песне 06:15Города-курорты в России или отдых в Европе: что выбрать в 2024 году? 03:35Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет 00:04Врач Коньшина дала 5 советов: как помочь ребенку наладить режим сна 21:12Поколение Netflix: 5 книг, которые легли в основу сериалов от известных сервисов 18:08Угадайте фильм СССР по 1 кадру с птицей – [ТЕСТ] 15:23"Я не стеснялась": Бабкина не стала скрывать, чем зарабатывала в юности | Знают только избранные 12:23Cекреты SPF-кремов, о которых вы не знали | правило "двух пальцев" 12:01"Избивают и грабят": полночный крик Дюжева в Telegram вызвали преступники 06:16Вы ТОЧНО ждали этот ТЕСТ: сможете узнать фильмы СССР по кадрам с 3 людьми? 03:13Полезные крупы: почему быстро – не значит полезно? 00:03Яркие мультфильмы, рабочая тетрадь с комиксами, простые диалоги: 7 секретов изучения английского языка для детей от 3 лет до 7 лет 21:21"Фабрика звезд" научила петь, а кто научит пеленать? Сати Казанова в ожидании чуда 18:08Возвращение в прошлое: сериалы, которые вызовут у вас приятные ностальгические эмоции 17:11Останутся ли хирурги в нашей медицине? 15:15[ТЕСТ] отгадайте советский фильм по сцене на природе – дайте 7 правильных ответов 12:08Киношные сердцееды: 10 самых обаятельных актеров России 09:09[ТЕСТ]: отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе – 5 кадров 06:27Одной из главных красавиц СССР Наталье Варлей исполнилось 77 лет: вспоминаем путь актрисы
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"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста

"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста
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Первый канал открыл настоящую охоту за красавцем-актером Нилом Кропаловым – звезде сериалов "Ранетки", "Мачеха", "Лестница в небеса", "Серебряный бор". Ведь тусовка считает, что он – внебрачный сын актера Александр Абдулова. Ведь они похожи, как две капли воды. Правду решил выяснить корреспондент "Дни.ру" на открытии Международного кинофестиваля "Антарес" в Сочи.

По официальной версии, родители Нила – модель и актриса Оксана Калиберда, известная зрителям по фильмам "Шереметьево-2" и "Любовь на острове смерти", и композитор Николай Кропалов, в 1990-е годы сотрудничавший с группой "Божья коровка". Но поскольку мама Нила служила в театре "Ленком" в то же время, когда там играл Александр Абдулов, там до сих пор все шушукаются, что они мог быть роман.

"Этим разговорам уже пять лет, – вздыхает Нил. – У нас в семье уже был из-за этого страшный скандал. Во-первых, я очень похож на Абдулова. Во-вторых, я начинал карьеру в "Ленкоме" (тогдашний худрук Марк Захаров ввел его в спектакль "Город миллионеров" – Прим. ред.). Там же лежала трудовая книжка моей мамы. А мама – очень красивая актриса, за ней многие звезды ухлестывали".

Фото: пресс-служба

Кропалов, если говорить серьезно, и сам не знает до конца, является ли он сыном Абдулова. "Мне предложили проект Первого канала "Детектор лжи" сдать ДНК-тест, но я отказался, – говорит Нил. – Понятно, что тогда все бы решилось и вопросы бы отпали сами собой. Но я боюсь, что может снова грянуть скандал в семье, начнется выяснение отношение, когда станут прошлое ворошить. Лучше все оставить, как есть".

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26 июня 2024, 08:22
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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