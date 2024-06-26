"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста

По официальной версии, родители Нила – модель и
актриса Оксана Калиберда, известная зрителям по фильмам "Шереметьево-2" и
"Любовь на острове смерти", и композитор Николай Кропалов, в 1990-е годы
сотрудничавший с группой "Божья коровка". Но поскольку мама Нила служила в
театре "Ленком" в то же время, когда там играл Александр Абдулов, там до сих
пор все шушукаются, что они мог быть роман.
"Этим разговорам уже пять лет, – вздыхает Нил. – У нас в семье уже был из-за этого страшный скандал. Во-первых, я очень похож на Абдулова. Во-вторых, я начинал карьеру в "Ленкоме" (тогдашний худрук Марк Захаров ввел его в спектакль "Город миллионеров" – Прим. ред.). Там же лежала трудовая книжка моей мамы. А мама – очень красивая актриса, за ней многие звезды ухлестывали".
Кропалов, если говорить
серьезно, и сам не знает до конца, является ли он сыном Абдулова. "Мне
предложили проект Первого канала "Детектор лжи" сдать ДНК-тест, но я отказался,
– говорит Нил. – Понятно, что тогда все бы решилось и вопросы бы отпали сами собой.
Но я боюсь, что может снова грянуть скандал в семье, начнется выяснение отношение,
когда станут прошлое ворошить. Лучше все оставить, как есть".