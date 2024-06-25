Актриса Ковальчук похвасталась дорогостоящим кольцом после тайной свадьбы с Харламовым

Актриса Катерина Ковальчук и юморист Гарик Харламов стали объектом внимания прессы после свадьбы, которая прошла в начале июня. Пара выбрала скромную церемонию, куда пригласили только близких родственников и друзей.



Несмотря на отсутствие большого публичного шоу, свадьба Ковальчук и Харламова привлекла внимание благодаря нежным фотографиям и видео, опубликованным актрисой. На одном из снимков Ковальчук держит в руке полароид-снимок на фоне дворца бракосочетания, а также видно букет цветов и коробку от ювелирной компании Tiffany.

В последующем видео, актриса показала обручальное кольцо, которое она получила от Харламова. Украшение выполнено из благородной платины с бриллиантами круглой огранки, и его стоимость оценивается в 600 тысяч рублей.

Ковальчук и Харламов уже давно стали объектом множества слухов и спекуляций о состоянии их отношений. Несколько раз появлялась информация о предполагаемом расставании пары, что вызывало интерес у СМИ. Бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус, также не пропускала возможности высказаться на эту тему. Она остро отреагировала на вопрос поклонника о том, почему Харламова не было на выпускном их общей дочери, ответив язвительным комментарием.

Несмотря на все слухи и спекуляции, молодожены счастливы и не обращают внимания на различные интриги. Они продолжают строить свою семейную жизнь и радуются каждому моменту вместе. В то время как пресса продолжает раздувать скандалы и создавать интриги вокруг знаменитостей, Ковальчук и Харламов предпочитают оставаться фокусированными на своих собственных делах и отношениях.