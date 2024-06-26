ТОП-5 необычных поводов для тату: от обручения до карьерного роста

Татуировки издавна являются способом самовыражения, способным запечатлеть важные моменты жизни, убеждения или просто любимые образы. Сегодня татуировки становятся еще более значимыми, приобретая необычные и креативные поводы для своего появления.



От обручения до карьерного роста – вот пять самых необычных причин для нанесения татуировок. Об этом вместе с "Дни.ру" рассказывает Вячеслав Волков – международный мастер-эксперт художественной татуировки, многократный победитель профессиональных соревнований.

1. Тату в знак обручения или свадьбы

Многие современные пары вместо традиционных колец выбирают татуировки, символизирующие их любовь и верность. Такие татуировки могут включать инициалы, важные даты или уникальные символы, значимые для пары. Это не только уникальный способ запечатлеть важное событие, но и способ показать свою привязанность и преданность на всю жизнь.

2. Татуировка как подарок на всю жизнь

Татуировки в подарок от друзей или близких также становятся популярным явлением. Это может быть символ дружбы, важное напоминание о совместно пережитом событии или просто оригинальный подарок. Друзья могут сделать себе одинаковые татуировки, чтобы всегда помнить о своем крепком союзе.

3. Татуировка как форма рекламы или для участия в маркетинговых кампаниях

В некоторых случаях татуировки используются для продвижения брендов или участия в маркетинговых акциях. Компании могут предложить бесплатные татуировки с логотипом бренда в обмен на рекламу или участие в акции. Это необычный способ привлечь внимание к бренду и создать уникальный маркетинговый ход.

4. Татуировка на спор

Друзья часто заключают пари или споры, где проигравший должен сделать татуировку. Такие татуировки могут быть смешными, символичными или даже неожиданными. Это становится способом сохранить память о дружеских соревнованиях и веселье.

5. Татуировка как часть профессионального имиджа

Татуировки могут стать важным элементом профессионального имиджа, особенно в креативных профессиях. Например, многие барберы, музыканты и художники используют татуировки, чтобы подчеркнуть свою уникальность и креативность. Это помогает им выделяться среди конкурентов и привлекать внимание клиентов. В некоторых случаях, татуировки могут быть частью фирменного стиля и служить визитной карточкой профессионала.

Реальные истории необычных поводов для тату

Пожизненная пицца

В 2018 году "Доминос Пицца" в России предложила пожизненную пиццу клиентам, которые сделают татуировку с ее логотипом. Фирма не рассчитывала, что уже в стартовые дни акции появится более 300 участников, и проект пришлось быстро завершать.

Ромашки вместо свадебных колец

В Рязани одна пара, Роман и Мария, решила отказаться от традиционных обручальных колец в пользу татуировок. Они выбрали изображение ромашки, которое включает их имена, и сделали эти татуировки на безымянных пальцах. Ромашка стала символом их любви и объединения.

Чек из Макдональдса

Одной из самых известных историй про татуировки на спор является случай с Стианом Йеттердалом, 18-летним голландцем. Стиан часто хвастался своим успехом среди девушек, что и стало поводом для спора. Он утверждал, что сможет произвести впечатление на любую девушку, но проиграл. В результате, Стиан должен был выбрать между двумя вариантами татуировки: чек за ужин в McDonald's или кукла Барби на ягодицах. Он выбрал первое.

Тату-сюрпризы для жены

Бруклин Бекхэм, сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, известен своими многочисленными татуировками, особенно посвящёнными его жене Николе Пельтц. В одном из интервью он признался, что татуировки — это его способ выражать любовь. «Я посвятил ей около 20 татуировок. Знаете, это вызывает определенную зависимость, особенно если вы кого-то очень сильно любите. Я всегда стараюсь делать ее еще счастливее», — сказал Бекхэм.